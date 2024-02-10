İsrail soykırımın bedelini ödüyor! Moody’s’den kredi darbesi: Notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, soykırımcı İsrail'in askeri harcamalarının bu yılın sonuna kadar 2022 harcamalarını ikiye katlamasını beklediğini, bunun da harcamalardaki artışı finanse etmek için daha fazla borç anlamına geldiğini belirtti.

MOODY'S DÜŞÜRDÜ SIRA S&P'DE

Moody's, 7 Ekim'in ardından İsrail'i incelemeye almıştı. Moody's gibi diğer kredi derecelendirme kurumları S&P ve Fitch de kasım ayında İsrail'in kredi notunu yeniden değerlendirmeye başlamıştı. Her iki kuruluştan da henüz bir adım gelmedi. S&P, İsrail'İn kredi notunu 10 Mayıs'ta güncellemeyi planlıyor.

S&P analistleri, Gazze'deki çatışmaların Filistin dışına taşınmasının karar alma sürecini güçlü bir şekilde etkileyebileceğini belirtirken "Eğer çatışma önemli ölçüde genişlerse ve İsrail'in karşılaştığı güvenlik ve jeopolitik riskler artarsa, İsrail'in derecelendirmelerini düşürebiliriz' dedi. 'Ayrıca, çatışmanın İsrail'in ekonomik büyümesi, mali durumu ve ödeme dengesi üzerindeki etkisi, şu anda projekte ettiğimizden daha belirgin olursa, gelecek 12-24 ay içinde derecelendirmeleri düşürebiliriz." İfadelerini kullanmıştı.