İsrail soykırımın bedelini ödüyor! Moody’s’den kredi darbesi: Notu düşürüldü

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken destekçilerini teker teker kaybederken en Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu Moody's'den de flaş bir hamle geldi. Moody's, soykırımcı İsrail'in kredi notunu A1'den A2'ye düşürdü.
Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken destekçilerini teker teker kaybederken en Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu Moody's'den de flaş bir hamle geldi. Moody's, soykırımcı İsrail'in kredi notunu A1'den A2'ye düşürdü.
SOYKIRIMCI İSRAİL'E KREDİ DARBESİ
Moody's'den cuma günü yapılan açıklamada İsrail'in kredi notunu A1'den A2'ye düşürdüğünü ve yeni nota "negatif" bir görünüm eklediğini duyurdu. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail'in tarihinde ilk kez kredi notunun düştüğüne dikkat çekti.
Haaretz, Moody's'in kararı karşısında İsrailli yetkililerin şaşkına döndüğünü belirtirken bu kararın İsrail'in uluslararası imajına ağır bir darbe anlamına geldiğini belirtti. Haaretz'e göre İsrail'in kredi notu önümüzdeki süreçte daha da düşebilir.
NEW YORK TIMES: İSRAİL SAVAŞIN BEDELİNİ ÖDÜYOR
ABD gazetesi New York Times ise Moody's'in kararını "Moody's savaşın maliyetini gerekçe göstererek İsrail'in kredi notunu düşürdü" başlığını kullandı ve Moody's'in İsrail'in kredi itibarını düşüren ilk büyük derecelendirme kuruluşu olduğunu belirtti.
Moody's, İsrail kararını açıklarken "Hamas'la devam eden askeri çatışma, bunun sonuçları ve daha geniş sonuçları, öngörülebilir bir süre için İsrail'in yürütme ve yasama kurumlarını ve mali gücünü zayıflatmasının yanı sıra İsrail için siyasi riski maddi olarak artırıyor." İfadelerini kullandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, soykırımcı İsrail'in askeri harcamalarının bu yılın sonuna kadar 2022 harcamalarını ikiye katlamasını beklediğini, bunun da harcamalardaki artışı finanse etmek için daha fazla borç anlamına geldiğini belirtti.
MOODY'S DÜŞÜRDÜ SIRA S&P'DE
Moody's, 7 Ekim'in ardından İsrail'i incelemeye almıştı. Moody's gibi diğer kredi derecelendirme kurumları S&P ve Fitch de kasım ayında İsrail'in kredi notunu yeniden değerlendirmeye başlamıştı. Her iki kuruluştan da henüz bir adım gelmedi. S&P, İsrail'İn kredi notunu 10 Mayıs'ta güncellemeyi planlıyor.
S&P analistleri, Gazze'deki çatışmaların Filistin dışına taşınmasının karar alma sürecini güçlü bir şekilde etkileyebileceğini belirtirken "Eğer çatışma önemli ölçüde genişlerse ve İsrail'in karşılaştığı güvenlik ve jeopolitik riskler artarsa, İsrail'in derecelendirmelerini düşürebiliriz' dedi. 'Ayrıca, çatışmanın İsrail'in ekonomik büyümesi, mali durumu ve ödeme dengesi üzerindeki etkisi, şu anda projekte ettiğimizden daha belirgin olursa, gelecek 12-24 ay içinde derecelendirmeleri düşürebiliriz." İfadelerini kullanmıştı.