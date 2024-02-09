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Meta’da siyonist sansür! Soykırımcı İsrail’in hesap vermemesi için yeni karar

Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ederken Meta ise siyonist sansürde aşama atlıyor. Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında Gazze’den gelen haberleri kısıtlayan Meta, “siyonist” terimi ile ilgili politikasını yeniliyor. Yeni değişiklik ile soykırımcı İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçları konusunda hesap verebilirliği azalacak.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 15:46 Güncelleme 09 Şubat 2024, 15:46
Meta’da siyonist sansür! Soykırımcı İsrail’in hesap vermemesi için yeni karar

Terör devleti İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım suçu işlerken Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağlarını bünyesinde barındıran Meta Filistin'de yaşananları resmen sansürlüyor. Gazze ile ilgili paylaşımlara engel getiren, çoğu gazeteci olmak üzere 170'ten fazla Filistinlinin WhatsApp hesaplarını engelleyene Meta, "İsrail milliyetçiliğinin tartışılması" konusunda kurallarını daha da katılaştırmaya hazırlanıyor.

META'DAN "SİYONİST" SANSÜR

Gazze'de aylardır devam eden İsrail saldırılarını görmezden gelerek soykırımcının resmen propagandasını yapan Tel Aviv, sansürü genişletecek bir değişiklik üzerinde çalışırken Filistinli beş sivil toplum kaynağından açıklama geldi.

The Intercept, incelediği 30 Ocak tarihli bir epostada "Meta şu anda, özellikle 'siyonist' terimiyle ilgili olarak nefret söylemi politikasını yeniden gözden geçiriyor." ifadesini kullandı. The Intercept'e göre e-postada Meta'nın nihai bir karar vermediği belirtilirken kaynaklara göre sivil toplum ve dijital hak gruplarından olası bir politika değişikliğine ilişkin geri bildirim talep ediliyor.

SOYKIRIMCININ HESAP VERMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Jewish Voice for Peace adlı örgütün organizatörlerinden Dani Noble, "Filistinlilerin özgürlüğü için çalışan anti-Siyonist bir Yahudi örgütü olarak, Meta'nın siyasi bir ideoloji olan 'Siyonizm'i etnik-dini bir kimlik olan 'Yahudi/Yahudi' ile aynı kefeye koyarak genişletmeyi düşündüğünü öğrenmek bizi dehşete düşürdü." dedi ve böyle bir politika değişiminin İsrail hükümetini Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden politikaları ve eylemleri için hesap verebilirlikten koruyacağını belirtti.

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META'DA SİYONİST YARIŞI

Meta, dünya çapındaki 3 milyar kullanıcısının "siyonist" terimini kullanmasına izin veriyordu. Meta şimdi yeni değişiklik ile İsrail milliyetçiliğini eleştiren paylaşımların silinmesini artırabilecek bir hamle yapıyor.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'in ardından terör devleti İsrail yanlısı gruplar bir çağrıda bulundu ve Yahudi yerine siyonist kelimesinin antisemitistler tarafından kullanıldığını belirtirken diğer yandan da Müslümanların Meta'da siyonist kelimesini kısıtlamak için lobi yaptığını iddia etti.

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YENİ SANSÜR YÜKLENİYOR

Sonuç olarak Meta'nın yeni müdahalesi ile siyonizme yönelik eleştirel ifadeler sansürlenecek.

The Intercept Meta'nın yeni politikası kapsamında sansürleyeceği gönderilere örnek olarak "Siyonistler savaş suçlusudur, Gazze'de olup bitenlere bir bakın.", "Siyonistleri sevmiyorum", "İlerici Öğrenci Derneği'nin bu geceki toplantısına siyonistlerin girmesine izin verilmiyor" ve "Siyonistlerden, Avrupalılardan ve ABD'lilerden oluşan bir koalisyon dünyayı yönetmeye çalışıyor" ifadeleri verildi.

Gazze'de binlerce insan terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybederken Meta ise bir yandan Gazze'den gelen haber ve görüntüleri kısıtlıyor diğer yandan da soykırımcı İsrail'in dünyaya hoş gösterilmesi için her türlü hamleyi yapmaya devam ediyor.

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