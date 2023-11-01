Meta'dan tarihe geçen kanlı sansür! "Uçtan uca şifreli" denmişti: 170 Filistinlinin WhatsApp hesabı engellendi

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırıların dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı.
ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VURULDU
Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.
Katil İsrail, son olarak da Cibaliya Mülteci Kampı'nı 24 saat içinde ikinci kez bombalayarak dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.
META'DAN YİNE BÜYÜK SKANDAL
Filistinli gençler tarafından İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli merkez Ekim 2023 raporunda çarpıcı bilgiler ortaya koydu.
Sada Social raporda, Meta'nın tanımladığı şekliyle "uçtan uca şireli" olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger uygulamalarının kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği yönünde ciddi şikayetler aldıklarını belirtti.
Raporda ayrıca, 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası, yüzde 90'ından fazlası Gazze Şeridi'nde gazeteci olan 170'ten fazla Filistinli kullanıcının WhatsApp'ta engellendiği kaydedildi.
FİLİSTİNLİLERİ 'TERÖRİST' OLARAK ÇEVİRMİŞLERDİ
Öte yandan ABD'li teknoloji şirketi Meta, Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevirmişti.
OTOMATİK ÇEVİRİ SUÇLANMIŞTI
İlk olarak 404 media tarafından bildirilen skandal sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Meta, problemin 'otomatik çeviriden' kaynaklandığını belirterek şu savunmayı yapmıştı: "Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik kullanıcılardan özür dileriz. 'Elhamdülillah' kelimesi artık 'Allah'a şükür' diye otomatik çevriliyor.''
FİLİSTİN'E DESTEK VEREN MESAJLAR KALDIRILIYOR
Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen, masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıyor. İsrail'in soykırımına destek veren hiçbir mesajı, videoyu ve gönderiyi kaldırmayan, erişimi kısıtlamayan Instagram ve Facebook, İsrail'e tepki veren gönderilerdeki etkileşimi de düşürüyor.
Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfasını kapatılmıştı.