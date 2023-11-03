META’dan ’sosyal’ soykırım | Filistin’e destek olan binlerce hesaba erişim engeli uyguladılar! Büyük tepki yağdı

ELEKTRİK SU KESİLD İ HASTANE VE OKULLAR VURULDU Hastaneler, okullar akla gelebilecek tüm sivil yerleşim yerlerine saldıran soykırımcı İsrail, kimyasal silah da kullanmaktan geri kalmıyor. Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olan katliama ise dünya adeta sessiz kalıyor.





BATI VE ABD'DEN SOYKIRIMA DESTEK

Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Biden'ın ardından bugün İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini belirtti. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.

ZUCKERBERG SANSÜRE BAŞLADI

ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor.