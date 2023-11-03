META’dan ’sosyal’ soykırım | Filistin’e destek olan binlerce hesaba erişim engeli uyguladılar! Büyük tepki yağdı

Katil İsrail 29 gündür, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atıyor. Çoluk, çocuk, kadın demeden yüzlerce kişi bombalarla katlederek soykırım gerçekleştiriyor.
Katil İsrail 29 gündür, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza atıyor. Çoluk, çocuk, kadın demeden yüzlerce kişi bombalarla katlederek soykırım gerçekleştiriyor.
ELEKTRİK SU KESİLDİ HASTANE VE OKULLAR VURULDU
Hastaneler, okullar akla gelebilecek tüm sivil yerleşim yerlerine saldıran soykırımcı İsrail, kimyasal silah da kullanmaktan geri kalmıyor. Yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri olan katliama ise dünya adeta sessiz kalıyor.
BATI VE ABD'DEN SOYKIRIMA DESTEK
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi. Biden'ın ardından bugün İsrail'e giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da dünyanın gözü önünde soykırımcı ülkeye desteğini belirtti. Batı İsrail'e hem askeri destek veriyor hem de sosyal ağlarda Filistin'e sansür uyguluyor.
ZUCKERBERG SANSÜRE BAŞLADI
ABD'li Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya bağlı sosyal medya platformları Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engellemek için sosyal medyada büyük bir sansür uyguluyor. Filistin konulu içerikleri kısıtlayan Zuckerberg'den yeni sosyal medya hamlesi geldi. Batı'nın Filistin'e yönelik sansürü giderek artıyor.
FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN BİNLERCE HESABA ERİŞİM ENGELİ
Facebook, Instagram ve Threads gibi sosyal medya platfomlarında Filistin'i destekleyen içerikler kısıtlanıp ve silinirken İsrail progpandası görünür kılındı. META, Facebook ve İnstagram'da Filistin'e destek olan binlerce sayfayı kapattı on binlercesine erişim sınırlaması getirdi.
MISIRLI KOMEDYEN BASSEM YOUSSEF'DEN TEPKİ
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Batı'nın ipliğini pazara çıkartan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'den META'nın Filistin sansürüne tepki gösterdi.
"Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor" diyen Youssef, "Ayrıca birçok kişi sayfamı takip etmekte sorun yaşıyor" dedi.
META'YA BOYKOT ÇAĞRISI
Öte yandan Facebook ve Instagram'ın Filistin sansürüne Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden tepki yapdı. META'ya boykot çağrısında bulunan kullanıcılar, "Facebook ve Instagram'a reklam verip Gazze'de İsrail soykırımına ortak olmayın" çağrısında bulundu. Birçok şirket ise META reklamlarını durdurduğunu açıklandı.