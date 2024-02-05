Alman medya devinin oyunu ortaya çıktı! Soykırımcıya destek ve yasa dışı yerleşime reklam karşılığında milyarlar alıyorlar

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım uygularken Alman basını ise açıkça soykırıma destek veriyor. Özellikle Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild'in soykırımcı İsrail yanlısı tutumu dikkat çekerken the Intercept, Bild'in de sahibi olan Alman medya devi Axel Springer'ın terör devleti İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinden para kazandığını ortaya çıkardı.

DIE WELT "TANRI IDF"Yİ KORUSUN DEMİŞTİ

Avrupa'nın en büyük yayıncısı olan Axel Springer SE, 7 Ekim'den bu yana açıkça soykırımcı İsrail'in yanında duruyor. Bild gazetesinin de Alman günlük gazetesi die Welt'in de sahibi olan Axel Springer, tüm basın organlarında soykırımı desteklemeye devam ediyor. Öyle ki die Welt'te yakın tarihte yayımlanan bir başyazıda "Tanrı IDF'yi korusun" ifadesine yer verilmiş ve İsrail'in soykırım ordusu yüceltilmişti.

POLITICO "NEHİRDEN DENİZE" SLOGANINI YASAKLADI

Springer'in sahibi olduğu Politico dergisinde de Filistin'in "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" sloganının da Yahudilere karşı soykırım çağrısıyla eşdeğer ve sloganın yasadışı olduğu belirtilmişti.

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The Intercept ise İsrail'i Gazze'de yaptığı insan hakları ihlallerine rağmen savunmakla bu ihlallerden para kazanmanın farklı olduğunu belirtiyor. Çünkü Springer, İsrail'de yasa dışı kabul edilen satışlar da dahil olmak üzere İsrail genelinde emlak listeleri yayımlıyor.

YASA DIŞI YERLEŞİMLERDEN PARA KAZANIYORLAR

The Intercept, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde binlerce satılık ve kiralık daire olduğunu belirtti. Bunların binden fazlasının aracı kurumların ücretli reklamları olduğu belirtilirken Axel Springer'in de bu yolla para kazandığı ortaya çıktı.

TERÖR DEVLETİNE YERLEŞİM DESTEĞİ

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail ve Filistin Direktörü Ömer Şakir, İsrail yerleşimlerindeki emlak anlaşmalarını tanıtan reklamlar yayımlamanın hem insan hakları ihlallerine katkıda bulunduğunu hem de bu reklamlardan şirketlerin faydalandığını belirtti ve "Bu yerleşimlerin kurulduğu topraklar Filistinlilerin elinden alındı. Sonuçta çağrımız, şirketin ağır insan hakları ihlallerine katkıda bulunan faaliyetlerine son vermesi olacaktır." dedi.

Şakir, ayrıca Batı Şeria'da vatansız Filistinlilerin yanı sıra İsrail kimliğine veya vatandaşlığına sahip Kudüs veya İsrail'den gelen Filistinlilerin pratikte yalnızca Yahudilerin yaşadığı yerleşim yerlerini satın alamayacaklarını veya kiralayamayacaklarını belirtti.

FİLİSTİN KÖYLERİNİ HARİTADAN SİLDİLER

İsrail'in seri ilanlar için en iyi çevrimiçi platformu haline gelen Yad2, bünyesinde bulunan daire satışları sekmesi ile ocak ayından bu yana kullanıcıları yalnızca işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde bulunan yaklaşık 1300 daire ve ticari alanlara yönlendiriyor. Üstelik internet sitesinde bölgeye göre arama yapabilen bir harita bulunurken bu haritada Filistin köy ve kasabaları yer almıyor. Yad2 ayrıca reklamlarında Filistin'e ait olan "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganını kullanıyor.

İsrail yerleşimlerindeki satılık evler, uluslararası hukuka göre yasadışı bir sekmede açılıyor. Yad2'nin emlak listeleri de Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerindeki mülkleri tanıtıyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta, Batı Şeria'daki El Halil'de Bat Ayn B topluluğundaki daireler için yeni bir sekmede iki liste açıldı. Batı Şeria'da bunun gibi çok sayıda örnek var.

"İSRAİL YERLEŞİMCİ VARLIĞINI KORUMAK İÇİN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ FEDA ETTİ"

Batı Şeria'daki yerleşim inşaatlarını denetlemekle görevli İsrailli bir kuruluş olan Kerem Navot'u kuran Etkes, yerleşimlerdeki iki arsanın da 1970'lerde güvenlik nedenleriyle İsrail ordusu tarafından ele geçirildiğini ancak şimdi aracı kurumlar tarafından ücretli olarak satıldığını tespit etti. Etkes konu hakkında "İsrail yıllar önce toprak gaspı ve Batı Şeria'daki yerleşimci varlığını yoğunlaştırmak için hukukun üstünlüğünü feda etme kararı aldı." şeklinde konuştu.

ALMAN ŞİRKETİ İŞGAL VE İSTİMLAKTAN KAR SAĞLIYOR

İnsan hakları grubu daha önce de ev kiralama devi Airbnb'ye Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde bulunan kiralık evleri platformundan kaldırması için baskı yapmıştı. Airbnb, İsrail yerleşimleriyle iş yapan firmalara ilişkin 2020 BM insan hakları bülteninde listelenen şirketler arasında yer alıyor. Böylece bu şirketler yerleşimlerde faaliyet gösterirken devam eden İsrail işgalinden kar sağlıyor.