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Sansürcü Meta’dan yeni skandal: Esir takası görüntülerini sildiler! Bild’den rehine ayrımı: İsrailliyse tutsak Filistinliyse terörist

Soykırımcı İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının üzerini örten Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, yeni bir skandala daha imza attı. Facebook ve Instagram Hamas ile katil İsrail arasında yapılan insani ara anlaşması kapsamında yapılan esir takası sırasında Hamas’ın İsrailli rehineleri serbest bıraktığına görüntüleri içeren tüm paylaşımları sildi. Öte yandan Alman Bild gazetesi ise Filistinli ve İsrailli rehinelere yönelik ayrımı ile büyük tepki topladı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 13:14 Güncelleme 27 Kasım 2023, 13:14
Sansürcü Meta’dan yeni skandal: Esir takası görüntülerini sildiler! Bild’den rehine ayrımı: İsrailliyse tutsak Filistinliyse terörist

Batı basını Hamas ile katil İsrail'in esir takası anlaşmasında da kamuoyunu Filistin aleyhine yönlendirmeye devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana sosyal medyayı İsrail propagandası ile doldurup İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de uyguladığı soykırımı sansürleyen Facebook ve Instagram, kara propagandaya devam ediyor. Türkiye'de de yerli milli medyayı sansürleyen, kitlelere erişimlerini kısıtlayan Meta, Hamas'ın dün gece serbest bıraktığına ilişkin görüntülerin yer aldığı tüm paylaşımları silerken Alman Bild gazetesi ise skandal bir paylaşıma imza attı.

BATI, İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARINI SANSÜRLÜYOR

Meta'ya bağlı Facebook ve Instagram, haftalardır Gazze'deki soykırıma ilişkin içeriklere kısıtlama getiriyor ve dünyanın Gazze'de yaşananlardan haberdar olmasını, terör devleti İsrail'in işlediği savaş suçlarını görmesini engelliyor.

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SİYONİSTSEVER META TAKAS GÖRÜNTÜLERİNİ KALDIRDI

Hamas ile İsrail arasında yapılan dört günlük insani ara anlaşması kapsamında dün gece Hamas'ın İsrailli rehineleri serbest bıraktığı anlara ilişkin tüm görüntüleri kaldıran Meta, siyonist destekçiliğinde bir aşama daha atladı.

RUSYA ARANANLAR LİSTESİNE EKLEDİ

Rusya ise Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın sözcüsünü arananlar listesine ekledi. Rus devlet ajansı Tass ve bağımsız haber kuruluşu Mediazona, listeye ilk olarak Meta iletişim direktörü Andy Stone'un eklendiğini ve ekim ayında ise Meta'nın "terörist ve aşırılıkçı" bir örgüt olarak sınıflandırıldığını bildirdi. Rusya bu bilgiyi kamuoyu ile yeni paylaşırken içişleri bakanlığının Stone'a karşı açılan davanın ayrıntılarını vermediği belirtildi. 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'nın ardından Meta'nın Rusya'yı hedef alması ile Facebook ve Instagram Rusya'da engellenmişti. Nisan 2022'de ise Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in Rusya'ya girişi resmi olarak yasaklanmıştı.

İSRAİLLİLERE "ESİR" FİLİSTİNLİLERE "TERÖRİST"

Batı'nın Filistin sansürü yalnızca sosyal medya şirketlerinin baskısı ile de kalmıyor. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattığı 7 Ekim'den bu yana BBC, Spiegel, Bild gibi birçok Batılı yayın organı İsrail soykırımını sansürlerken Filistin'in sesini ise açıkça kısıyor ve soykırıma ortaklık ediyor.

Alman Bild gazetesi, dün Hamas ile katil İsrail arasındaki insani ara anlaşması kapsamında esir takası yapılırken bir skandala daha imza attı. "Serbest bırakılan İsrailli rehineler" ile "Serbest bırakılan Filistinli teröristler" şeklinde bir ayrım yapan Bild, "İsrailliler rehinelerin dönüşünü, Filistinliler ise tutukluların serbest bırakılmasını kutluyor. Aradaki fark bundan daha büyük olamazdı: İsrailli ebeveynler serbest bırakılan çocuklarını barışçıl bir şekilde kucaklıyor. Filistinli eski mahkumlar terör yürüyüşlerinde alkışlanıyor." İfadeleri ile tepki çekti.

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