Terör devleti İsrail çamura yattı! Gush Katif’te istimlak planına ‘şaka’ kılıfı: Dünya ile alay ediyorlar

Haftalardır devam eden saldırılarda Gazze'de enkazları üzerine konumlandırılmış villa görsellerinin bulunduğu bir afiş yayımlayan Harey Zahav'ın Gush Katif 'e dönüş planlarının uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından İsrail basını dalga geçer gibi açıklamalar yaptı.

Terör devleti İsrail , Gazze 'ye yeniden siyonistleri yerleştirme planının uluslararası kamuoyunda büyük tepki görmesinin üzerine resmen çamura yattı. Yerleşim yerleri ve mahalleleri inşa etme misyonunu benimseyen Harey Zahav şirketinin " Uyanın! Sahilde bir ev rüya değil" başlığı ile yaptığı tanıtımda soykırımcı İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'ye yönelik istimlak planının bir şakadan ibaret olduğunu iddia ederek dünya ile resmen alay eden İsrail basını "Bölgeye geri dönüş için zemin hazırlama planları şaka amaçlıydı ancak yanlışlıkla uluslararası bir skandala yol açtı." ifadelerini kullanarak hem geri adım attığını göstermeye çalıştı hem de dünya ile resmen alay etti.

GUSH KATİF PLANI ŞAKA MIYDI?

Yerleşimci siyonistlerin 56 yıllık Gush Katif'e dönme planlarını açıkça ortaya koyan ve aylardır devam eden reklamlardan sonra sosyal medya paylaşımı ile gündeme damga vuran yerleşim evleri, uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Harey Zahav'ın geliştiricisi Ze'ev Epshtein, Gush Katif evlerinin şaka olduğunu ve yaptığı "şakanın ters gittiğini" söyleyerek sözde özür diledi.

Gazze'de satılık sahil villaları vaat eden sosyal medya paylaşımıyla bir anda dünya çapında gündem olan şirket, paylaşımın bir şaka olduğu konusunda ısrar derken hükümetin izin vermesi durumunda İsrailli yerleşimciler için evler inşa edeceklerini de belirtiyor.

SİYONİST ŞİRKETTEN AKIL ALMAZ AÇIKLAMA

Epshtein, İsrail gazetesi Haaretz'e konuştu ve şirketin paylaşımının değil uluslararası medya, İsrail kamuoyuna bile ulaşacağını düşünmediklerini söyledi ve "Bunun takipçilerimiz için sadece bir şaka olacağını düşündük." dedi.

Haaretz gazetesi köşe yazarı Linda Dayan da "Hayır, İsrailli bir emlak şirketi Gazze'de denize sıfır ev satmıyor" başlıklı yazısında "Emlak şirketinin 'geri dönüş için zemin hazırlama' planları takipçileri için 'şaka' amaçlıydı ancak yanlışlıkla uluslararası bir skandala yol açtı." İfadelerini kullandı.