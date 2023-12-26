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Terör devleti İsrail çamura yattı! Gush Katif’te istimlak planına ‘şaka’ kılıfı: Dünya ile alay ediyorlar

Terör devleti İsrail’in Gazze’de iki aydan fazla bir süredir devam eden siyonist bombardıman altında yerle bir olan Gush Katif ile ilgili istimlak planının gördüğü tepki üzerine resmen çamura yattı. İsrail basını, Harey Zahav adlı şirketin Gazze’deki yıkıntılar üzerinde “Uyanın! Sahilde bir ev rüya değil” başlığı ile yaptığı reklamın sadece bir şaka olduğunu iddia etti. İstimlak planına dünyanın dört bir yanından gelen tepkilerin ardından geri adım attığını göstermeye çalışan İsrail basını, “Bölgeye geri dönüş için zemin hazırlama planları şaka amaçlıydı ancak yanlışlıkla uluslararası bir skandala yol açtı.” şeklindeki ifadeleri kullandı ve dünya ile resmen alay etti.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 14:53 Güncelleme 26 Aralık 2023, 15:04
Terör devleti İsrail çamura yattı! Gush Katif’te istimlak planına ‘şaka’ kılıfı: Dünya ile alay ediyorlar

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yeniden siyonistleri yerleştirme planının uluslararası kamuoyunda büyük tepki görmesinin üzerine resmen çamura yattı. Yerleşim yerleri ve mahalleleri inşa etme misyonunu benimseyen Harey Zahav şirketinin "Uyanın! Sahilde bir ev rüya değil" başlığı ile yaptığı tanıtımda soykırımcı İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'ye yönelik istimlak planının bir şakadan ibaret olduğunu iddia ederek dünya ile resmen alay eden İsrail basını "Bölgeye geri dönüş için zemin hazırlama planları şaka amaçlıydı ancak yanlışlıkla uluslararası bir skandala yol açtı." ifadelerini kullanarak hem geri adım attığını göstermeye çalıştı hem de dünya ile resmen alay etti.

Gazze’de 18 yıllık kin 56 yıllık istimlak planı! Yerleşimci şirket enkazlar üzerine şehir kurmak istiyor: Hedef neden Gush Katif? Tanıtımını aylardır yapıyorlarGazze’de 18 yıllık kin 56 yıllık istimlak planı! Yerleşimci şirket enkazlar üzerine şehir kurmak istiyor: Hedef neden Gush Katif? Tanıtımını aylardır yapıyorlar

İSRAİL BASINI DÜNYA İLE ALAY ETTİ

Haftalardır devam eden saldırılarda Gazze'de enkazları üzerine konumlandırılmış villa görsellerinin bulunduğu bir afiş yayımlayan Harey Zahav'ın Gush Katif'e dönüş planlarının uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından İsrail basını dalga geçer gibi açıklamalar yaptı.

GUSH KATİF PLANI ŞAKA MIYDI?

Yerleşimci siyonistlerin 56 yıllık Gush Katif'e dönme planlarını açıkça ortaya koyan ve aylardır devam eden reklamlardan sonra sosyal medya paylaşımı ile gündeme damga vuran yerleşim evleri, uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Harey Zahav'ın geliştiricisi Ze'ev Epshtein, Gush Katif evlerinin şaka olduğunu ve yaptığı "şakanın ters gittiğini" söyleyerek sözde özür diledi.

Gazze'de satılık sahil villaları vaat eden sosyal medya paylaşımıyla bir anda dünya çapında gündem olan şirket, paylaşımın bir şaka olduğu konusunda ısrar derken hükümetin izin vermesi durumunda İsrailli yerleşimciler için evler inşa edeceklerini de belirtiyor.

SİYONİST ŞİRKETTEN AKIL ALMAZ AÇIKLAMA

Epshtein, İsrail gazetesi Haaretz'e konuştu ve şirketin paylaşımının değil uluslararası medya, İsrail kamuoyuna bile ulaşacağını düşünmediklerini söyledi ve "Bunun takipçilerimiz için sadece bir şaka olacağını düşündük." dedi.

Haaretz gazetesi köşe yazarı Linda Dayan da "Hayır, İsrailli bir emlak şirketi Gazze'de denize sıfır ev satmıyor" başlıklı yazısında "Emlak şirketinin 'geri dönüş için zemin hazırlama' planları takipçileri için 'şaka' amaçlıydı ancak yanlışlıkla uluslararası bir skandala yol açtı." İfadelerini kullandı.

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