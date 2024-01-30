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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG zulmü! Zorla silah altına alma uygulamasından kaçan Arap gençleri SMO bölgelerine sığınıyor

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde yaşayan Arap gençleri, örgütün zorla silah altına alma uygulamasından kaçarak Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki bölgelere sığınıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 22:23 Güncelleme 30 Ocak 2024, 22:46
Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG zulmü! Zorla silah altına alma uygulamasından kaçan Arap gençleri SMO bölgelerine sığınıyor

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Savunma Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde yaşayan binlerce Arap gencinin, örgütün zorla silah altına alma uygulamasından kaçarak SMO'nun hakimiyetindeki bölgelere sığındığı belirtildi.

Açıklamada, "Örgüt zorla silah altına alma uygulamasını insan unsuru eksikliğini kapatmak ve işgalindeki bölgelerde demografik yapıyı değiştirmek için kullanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak SMO bölgelerine sığınan Hasan Cemmo, "Örgüt beni silah altına almak için her gün evime kağıt gönderiyordu. Örgüte katılmamak için yaşadığım Münbiç'in Hazavne Mahallesi'ni terk etmeye mecbur kaldım." değerlendirmesinde bulundu.

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