Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Policy yazdı sinsi plan deşifre oldu: Suriye’den çekilme yok YPG/PKK üzerinden kirli terör senaryosu

Temel amaçlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade eden Pentagon Sözcüsü, "Bugün, koalisyon askeri görevinin kalıcı ikili güvenlik işbirliği görevine dönüşmesini sağlamak üzere; biz ve Irak yetkilileri arasında gerçekleştirilecek bir dizi toplantıyı içerecek Yüksek Askeri Komisyon'nun kurulduğunu duyurduk." diyerek Bağdat yönetimiyle görüşme halinde olduklarını doğrulamakla yetindi.

Ryder, bu konuda henüz kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını iddia ederek, Irak hükumetinin talebi üzerine ülkede bulunduklarını hatırlattı.

HEDEF DEAŞ'LA BAHANESİYLE TERÖR DEVLETİ KURMAK MI? ABD 'nin Suriye 'den çekilme planları yaptığı ve terör örgütü PKK/YPG'yi Esed rejimi ile işbirliğine yönelttiği yönündeki haberleri gördüğünü belirten Ryder, bunların doğru olmadığını ileri sürdü, DEAŞ'i tam bir hezimete uğratmanın tek odak noktaları olduğunu söylemekle yetindi.



Beyaz Saray ve Pentagon'dan peş peşe yapılan açıklamalar çelişkili gibi görünse de ABD'nin bölgeden çıkmak gibi bir niyeti yok.



ABD NE YAPMAK İSTİYOR?



ABD'nin derin devlet yapılanmasını Council on Foreign Relations'ın (CFR) medya ayağı olan Foreign Policy'nin servis ettiği, "ABD Suriye'den çekiliyor" haberi Suriye ve Irak'ta sahnelenmeye başlayacak yeni bir oyunun ilk aşaması olarak değerlendiriliyor. Zira katil İsrail'in saldırıları sonrası ABD, Suriye ve Irak'ta terör örgütü YPG/PKK'yı bu iki devletle baş başa bırakıp gölgelere çekilmek istiyor. Amerika'nın asıl hedefinin bölgede terör örgütlerini meşrulaştırmak yoluyla kök salmak olduğu ve kurulacak terör devletine hamilik yapacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD Başkanı Biden CFR'nin düzenlediği bir etkinlikte

AMERİKA DERİN DEVLETİ: CFR

CFR'nin merkezi New York'ta bulunmasına rağmen başkent Washington'da çok büyük etkisi var. Kar amacı gütmeyen CFR'nin 5 bine yakın üyesi bulunuyor. Kurumun üyeleri arasında ünlü ve etkili politikacılar, eski ve yeni dışişleri bakanları, banka ve önemli şirketlerin yöneticileri ve CIA yöneticileri bulunuyor. CFR'nin yayın organı Foreign Policy dergisi.

CFR iki çeşit üye kabul ediyor. Biri ömür boyu üyelik diğeri ise 5 yıllık üyelik. Ömür boyu üyelik için istenen şart; var olan bir daimi üye tarafından yazılı olarak önerilmesi ve 3 üyeden referans alması. 5 yıl süreyle üye olmak için ise 30 ile 36 yaş aralığında olunması gerekiliyor. Amerikan vatandaşları ve Green Card üzerinden ABD vatandaşlığı alanlar başvurma hakkı kazanabiliyor.