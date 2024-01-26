Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Policy yazdı sinsi plan deşifre oldu: Suriye’den çekilme yok YPG/PKK üzerinden kirli terör senaryosu

PENTAGON AÇIKLADI: ÇEKİLME YOK
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, ABD'nin Suriye'den çekilme planları yaptığı ve terör örgütü PKK/YPG'yi Esed rejimi ile işbirliğine yönelttiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını savundu.
7 Ekim 2023 sonrası katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik başlattığı işgal harekatı üzerinden geçen sürede bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarda büyük bir artış kaydedildi.
IRAK ABD'NİN ÜLKEDEN ÇIKMASINI İSTİYOR
ABD güçleri Irak toprakları içinde bu saldırılara misilleme olarak bazı hedefleri vurmasının ardından, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Amerikan güçlerinin ülkeden çıkmasını talep etti.
Ryder, bu konuda henüz kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını iddia ederek, Irak hükumetinin talebi üzerine ülkede bulunduklarını hatırlattı.
Temel amaçlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade eden Pentagon Sözcüsü, "Bugün, koalisyon askeri görevinin kalıcı ikili güvenlik işbirliği görevine dönüşmesini sağlamak üzere; biz ve Irak yetkilileri arasında gerçekleştirilecek bir dizi toplantıyı içerecek Yüksek Askeri Komisyon'nun kurulduğunu duyurduk." diyerek Bağdat yönetimiyle görüşme halinde olduklarını doğrulamakla yetindi.
Iraklı yetkililerle yapılacak görüşmeler sırasında DEAŞ tehdidi, operasyonel ve çevresel gereksinimlere odaklanılacağını aktaran Ryder, komisyonda aynı zamanda Irak güvenlik güçlerinin kabiliyetlerinin de değerlendirileceğini söyledi.
Geri çekilme deyimini özellikle kullanmaktan kaçınan Ryder, "geçiş süreci" olarak tanımladığı görüşmeler sonucunda, şartların gerçekleşmesine bağlı olarak, bir takvimin oluşacağını kaydetti.
HEDEF DEAŞ'LA BAHANESİYLE TERÖR DEVLETİ KURMAK MI?
ABD'nin Suriye'den çekilme planları yaptığı ve terör örgütü PKK/YPG'yi Esed rejimi ile işbirliğine yönelttiği yönündeki haberleri gördüğünü belirten Ryder, bunların doğru olmadığını ileri sürdü, DEAŞ'i tam bir hezimete uğratmanın tek odak noktaları olduğunu söylemekle yetindi.
Beyaz Saray ve Pentagon'dan peş peşe yapılan açıklamalar çelişkili gibi görünse de ABD'nin bölgeden çıkmak gibi bir niyeti yok.
ABD NE YAPMAK İSTİYOR?
ABD'nin derin devlet yapılanmasını Council on Foreign Relations'ın (CFR) medya ayağı olan Foreign Policy'nin servis ettiği, "ABD Suriye'den çekiliyor" haberi Suriye ve Irak'ta sahnelenmeye başlayacak yeni bir oyunun ilk aşaması olarak değerlendiriliyor. Zira katil İsrail'in saldırıları sonrası ABD, Suriye ve Irak'ta terör örgütü YPG/PKK'yı bu iki devletle baş başa bırakıp gölgelere çekilmek istiyor. Amerika'nın asıl hedefinin bölgede terör örgütlerini meşrulaştırmak yoluyla kök salmak olduğu ve kurulacak terör devletine hamilik yapacağı değerlendirmeleri yapılıyor.
ABD Başkanı Biden CFR'nin düzenlediği bir etkinlikte
AMERİKA DERİN DEVLETİ: CFR
CFR'nin merkezi New York'ta bulunmasına rağmen başkent Washington'da çok büyük etkisi var. Kar amacı gütmeyen CFR'nin 5 bine yakın üyesi bulunuyor. Kurumun üyeleri arasında ünlü ve etkili politikacılar, eski ve yeni dışişleri bakanları, banka ve önemli şirketlerin yöneticileri ve CIA yöneticileri bulunuyor. CFR'nin yayın organı Foreign Policy dergisi.
CFR iki çeşit üye kabul ediyor. Biri ömür boyu üyelik diğeri ise 5 yıllık üyelik. Ömür boyu üyelik için istenen şart; var olan bir daimi üye tarafından yazılı olarak önerilmesi ve 3 üyeden referans alması. 5 yıl süreyle üye olmak için ise 30 ile 36 yaş aralığında olunması gerekiliyor. Amerikan vatandaşları ve Green Card üzerinden ABD vatandaşlığı alanlar başvurma hakkı kazanabiliyor.
ABD'nin eski Başkanı George W. Bush CFR'nin düzenlediği bir etkinlikte
CFR'nin bir diğer özellikliği ise yönetim yapısının da enterasan olması. Yönetim yapısını iştirakler, istirakçiler, Başkanlık Grubu ve Kurucular oluşturuyor. CFR, Amerikan dış politikası üzerine ürettiği politikaları bu gruplar üzerinden Amerika'nın aktif siyasetçilerine ve önemli isimlerine anlatıyor. Ama asıl önemli işlevi dünya liderleri ve yöneticileri ile yaptıkları ufak, az katılımlı toplantılar.
Foreign Policy dergisinde çıkan yazılar CFR yönetimi tarafından da benimseniyor. Bunlar ince ince işlenen politikalar. Amerikan Senatosu'nda da görev yapan Rubenstein, Biden yönetiminin iç ve dış politikasına yön veren Brookings Enstitisü'nün de bir üyesi.