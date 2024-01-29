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Avrupa ABD’den şikayetçi: Müttefiklerini şaşırtıyor! AB ile Beyaz Saray ekonomik krizin eşiğinde

ABD Kasım 2024’te düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine hazırlanırken Avrupa Birliği (AB) ile Beyaz Saray arasında bir krizin ayak sesleri duyulmaya başlandı. ABD gazetesi Wall Street Journal, “Balayı bitti” dedi ve AB’nin ekonomi konusunda ABD’nin kısıtlamalarından rahatsız olduğunu belirterek ekonomik çatışmayı işaret etti.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 10:48 Güncelleme 29 Ocak 2024, 11:09
Avrupa ABD’den şikayetçi: Müttefiklerini şaşırtıyor! AB ile Beyaz Saray ekonomik krizin eşiğinde

ABD, eski Başkan Donald Trump ile mevcut Başkan Joe Biden'ın'ın yarıştığı Kasım 2024 seçimlerine hazırlanırken ABD basını AB ile Washington arasında bir krizi işaret etti.

"AVRUPA ABD'DEN ŞİKAYETÇİ"

Wall Street Journal, "'Ne oluyor?' Avrupa, Amerika'nın korumacı eğiliminden şikayetçi" başlıklı haberinde AB ile ABD'nin ekonomik sorunlar yaşadığını belirtti ve "Biden yönetiminin Trump'ın kısıtlayıcı ticari görüşlerini tekrarlamasının ardından Avrupalı yetkililer ABD'nin eskisi gibi olmadığından endişeleniyor. Balayın bitti" ifadelerini kullandı.

"ABD MÜTTEFİKLERİNİ ŞAŞIRTIYOR"

Avrupa Birliği'nin Trump yönetimi ile ticari sorunlar yaşadığını belirten Wall Street Journal, mevcut Başkan Joe Biden'ın da bu politikaları ilerlettiğini, ticaret engellerini devam ettirdiğini, Avrupalı şirketleri ABD imalatını desteklemek için tasarlanan sübvansiyonların dışında bıraktığını ve Çin'in Amerikan teknolojisine erişimine daha sıkı kısıtlamalar getirerek müttefiklerini şaşırttığını belirtti.

"BALAYI BİTTİ"

Wall Street Journal, Avrupalıların, Cumhuriyetçilerin adayı olma yolunda ilerleyen Trump'ın Ukrayna'yı ve NATO'yu terk edebileceğinden ve küresel ticarette kaos yaratabileceğinden korktuğunu belirtiyor. Avrupalıların ABD'de Kasım 2024 seçimini kim kazanırsa kazansın ekonomi politikalarının ABD'nin lehine döneceğine inandığını belirten Wall Street Journal, Avrupalı bir diplomatın "Balayı bitti" ifadesine dikkat çekti.

Avrupa genelindeki diplomatlar ve yetkililer, bloğun kurallara dayalı ticaret sistemini desteklemeye devam etmesi konusunda ABD'ye güvenip güvenemeyeceğini veya uzun süredir müttefikler arasında ekonomik çatışma olasılığıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağını merak ediyor.

AB'nin Avrupa hükümetlerinin ABD temiz teknoloji teşvikleriyle rekabet etmesini kolaylaştırmak amacıyla bazı sübvansiyon kurallarını gevşeterek kendi yerli sanayilerini desteklemek için adımlar attığını belirten Wall Street Journal, AB yetkililerinin hala büyük ölçüde geleneksel serbest ticaret ideallerine bağlı kaldığını ve Pekin'in tercih ettiği taktikleri hatırlattığını düşündükleri ABD yaklaşımını benimsemekten çekindiğini belirtti.

WASHINTON'A UYARI: ATLANTİK'İN ÖTESİNDE ZARAR YARATIYOR

ABD'li yetkililer ABD'nin Çin ile rekabet etme hamlelerinin Atlantik'in ötesinde ikincil zararlar yarattığı konusunda Washington'u uyardı.

AB'DEN ABD'YE: BİZ YAŞLI BİR ÇİFTİZ

Fransa Dış Ticaret Bakanı Olivier Becht, geçtiğimiz ay Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'ye "Biz yaşlı bir çiftiz ve sorunlarımız var. Ancak ticari farklılıklarımızı yönetirken dikkatli olmalıyız." demişti.

2024 seçimlerinde iktidara gelecek olan ABD başkanının "evliliği sağlam tutmak için" bir dizi zorlu ekonomik tartışmanın üstesinden gelmek zorunda kalacağını belirtti ve "Her sorun diplomatik çekişmelere, tarifelere veya diğer ticari kısıtlamalara yol açabilir ve ABD ile Avrupa arasındaki ekonomik birliği zayıflatabilir." ifadelerini kullandı. "Moskova'nın saldırganlığı ve Çin'in ekonomik durumuyla ilgili endişelerin Avrupa'yı, ABD'ye karşı geri adım atma konusunda isteksiz hale getirdiğini" belirtti.

Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri ise iki müttefikin temel stratejik sorular konusunda aynı fikirde olduğunu söylüyor ve Avrupa ile sürtüşme iddialarına karşı çıkıyor.

AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Biden yönetimi ve AB yetkililerinin Beyaz Saray'a miras kalan ticari anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere birlikte etkili bir şekilde çalıştıklarını fakat daha fazla esneklik umduklarını söyledi.

NATO İÇİN SON YILDÖNÜMÜ MESAJI

Wall Street Journal, açıkça, NATO'nun dağılabileceğini işaret ediyor. Pensilvanya'dan Demokrat bir kongre üyesi olan Brendan Boyle'un 2019'da Londra'da katıldığı "NATO'nun 70. Yıldönümü kutlamalarında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifaka yönelik eleştirilerinden sonra ittifakın daha fazla ayakta kalamayacağına dair bir his oluştuğunu" söyledi ve "Sürekli tekrarlanan ve darağacı mizahı olan şaka şuydu: Hadi bu partinin tadını çıkaralım çünkü 75 yıl dönümü partisi düzenleyip düzenlemeyeceğimize dair gerçek bir soru var." dedi.

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