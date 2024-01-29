Avrupa ABD’den şikayetçi: Müttefiklerini şaşırtıyor! AB ile Beyaz Saray ekonomik krizin eşiğinde

AB'nin Avrupa hükümetlerinin ABD temiz teknoloji teşvikleriyle rekabet etmesini kolaylaştırmak amacıyla bazı sübvansiyon kurallarını gevşeterek kendi yerli sanayilerini desteklemek için adımlar attığını belirten Wall Street Journal, AB yetkililerinin hala büyük ölçüde geleneksel serbest ticaret ideallerine bağlı kaldığını ve Pekin'in tercih ettiği taktikleri hatırlattığını düşündükleri ABD yaklaşımını benimsemekten çekindiğini belirtti.

WASHINTON'A UYARI: ATLANTİK'İN ÖTESİNDE ZARAR YARATIYOR

ABD'li yetkililer ABD'nin Çin ile rekabet etme hamlelerinin Atlantik'in ötesinde ikincil zararlar yarattığı konusunda Washington'u uyardı.

AB'DEN ABD'YE: BİZ YAŞLI BİR ÇİFTİZ

Fransa Dış Ticaret Bakanı Olivier Becht, geçtiğimiz ay Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'ye "Biz yaşlı bir çiftiz ve sorunlarımız var. Ancak ticari farklılıklarımızı yönetirken dikkatli olmalıyız." demişti.

2024 seçimlerinde iktidara gelecek olan ABD başkanının "evliliği sağlam tutmak için" bir dizi zorlu ekonomik tartışmanın üstesinden gelmek zorunda kalacağını belirtti ve "Her sorun diplomatik çekişmelere, tarifelere veya diğer ticari kısıtlamalara yol açabilir ve ABD ile Avrupa arasındaki ekonomik birliği zayıflatabilir." ifadelerini kullandı. "Moskova'nın saldırganlığı ve Çin'in ekonomik durumuyla ilgili endişelerin Avrupa'yı, ABD'ye karşı geri adım atma konusunda isteksiz hale getirdiğini" belirtti.

Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri ise iki müttefikin temel stratejik sorular konusunda aynı fikirde olduğunu söylüyor ve Avrupa ile sürtüşme iddialarına karşı çıkıyor.

AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Biden yönetimi ve AB yetkililerinin Beyaz Saray'a miras kalan ticari anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere birlikte etkili bir şekilde çalıştıklarını fakat daha fazla esneklik umduklarını söyledi.

NATO İÇİN SON YILDÖNÜMÜ MESAJI

Wall Street Journal, açıkça, NATO'nun dağılabileceğini işaret ediyor. Pensilvanya'dan Demokrat bir kongre üyesi olan Brendan Boyle'un 2019'da Londra'da katıldığı "NATO'nun 70. Yıldönümü kutlamalarında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifaka yönelik eleştirilerinden sonra ittifakın daha fazla ayakta kalamayacağına dair bir his oluştuğunu" söyledi ve "Sürekli tekrarlanan ve darağacı mizahı olan şaka şuydu: Hadi bu partinin tadını çıkaralım çünkü 75 yıl dönümü partisi düzenleyip düzenlemeyeceğimize dair gerçek bir soru var." dedi.