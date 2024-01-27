El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerine ölüm yağdırdığı görüntüleri yayınladı!

Katil İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

İşgalciler okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.