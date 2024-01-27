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El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerine ölüm yağdırdığı görüntüleri yayınladı!

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana kesintisiz devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Öte yandan Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığı yeni görüntüleri paylaştı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 22:47 Güncelleme 27 Ocak 2024, 22:59
El Kassam Tugayları katil İsrail askerlerine ölüm yağdırdığı görüntüleri yayınladı!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

▶️ Hamas soykırımcı İsrail ordusunu hezimete uğrattığı anları paylaştı!

İşgalciler okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.

Öte yandan yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmadılar.

KASSAM TUGAYLARI YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLADI
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı.

▶️ Hamas soykırımcı İsrail ordusunu hezimete uğrattığı anları paylaştı!

El Kassam Tugayları, soykırımcı İsrail'e ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

HEDEF TAM 12'DEN
İsrail güçleri ile Kassam Tugayları'nın birebir çatıştığı noktada Filistinli mücahitler, siyonist katilleri tek tek hem keskin nişancı tüfekleri hem de bazukalarla askeri araçları hedef aldı.

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