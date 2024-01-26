Son dakika: Soykırımın gölgesinde 16. Cuma! Terör devleti İsrail Kudüs’te Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesini engelliyor

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze 'de soykırıma devam ederken Batı Şeria 'da da tutuklama kampanyasına devam ediyor.

SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE 16. CUMA

Gazze'de bir buçuk milyon kişi ölümle burun buruna bir hayat sürerken soykırımın gölgesindeki 16. Cuma gününde de Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinliler işgalci İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.

AHaber muhabiri Mehmet Geçgel, cuma namazı öncesi yaptığı canlı bağlantıda bölgedeki durumu anlattı. Geçgel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın dört bir yanını sabah saatleri itibarıyla ablukla altına almış durumda. Yine kontrol yapılıyor kapıda ancak içeri alınmayanlar geri dönmek zorunda kalıyor. Bu cuma da değişen bir manzara yok. Geride bıraktığımız tüm cumalarda İsrail polisi namaz kılmak isteyenleri biber gazlarıyla, ses bombalarıyla yine TOMA'dan sıktıkları o kirli sularla müdahale gerçekleştirmişti.

Bu cumada da aslında müdahalenin olmasını bekliyoruz zira yine içeri Müslümanların büyük bir çoğunluğunun alınmadığını sadece yaşlıların alındığını biliyoruz. Onları da neye göre sıralayıp alıyorlar bunu da bilmiyoruz çünkü yaşlı olanlardan da geri dönenlerin olduğunu da ifade edelim. Gençlerin birçoğu içeri alınmıyor tamamı hatta içeri alınmıyor bu sebeple Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada kendi mahallelerinde namaz kılmak istiyor gençler. İsrail polisi buna da müsade etmiyor, işte o noktada da müdahaleler gerçekleşiyor, biber gazlarıyla müdahaleler yapılıyor.

Gazze'de bir yandan soykırım ve katliam devam ederken Kudüs'te ise Müslümanlara yönelik zulüm devam ediyor."