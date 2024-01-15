Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez paylaştı: İsrailli üç esirin akıbeti bu akşam belli olacak! Soykırımcının avukatı İngiliz ve ABD basınından kara propaganda

Terör devleti İsrail Gazze'de üç aydır soykırım suçu işlerken Hamas ise Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana elinde tuttuğu esirlere en ufak bir zarar bile vermedi. Soykırımcı ise Hamas hakkında kara propagandaya devam ederken dün akşam İzzeddin el Kassam Tugayları, esirlerden üçünün görüntülerini paylaştı ve "Yarın size onların akıbeti hakkında bilgi vereceğiz. Hükümetiniz yalan söylüyor" şeklinde bir duyuru yaptı.

Kassam Tugayları ilk kez paylaştı "HÜKÜMETİNİZ SİZE YALAN SÖYLÜYOR" Soykırımcının destekçisi ABD ve İngiliz basını kara propagandaya devam edip Hamas'ın "3 rehinenin akıbeti ile dalga geçtiğini" iddia ederken Kassam Tugaylarından ikinci bir video geldi. Gayet sağlıklı olduğu açıkça ortada olan üç rehinenin görüntülerini paylaşan Kassam Tugayları, "Ne düşünüyorsun? Hepsi öldürüldü? Kimisi öldü kimisi yaralandı? Hala hayattalar? Bu gece size onların akıbetini bildireceğiz." ifadeleriyle yeni videonun bu akşam geleceğini duyurdu ve soykırımcı İsrail hükümetinin İsraillilere yalan söylediğini belirtti.