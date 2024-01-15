Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez paylaştı: İsrailli üç esirin akıbeti bu akşam belli olacak! Soykırımcının avukatı İngiliz ve ABD basınından kara propaganda

7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ GÖRÜLDÜLER
Kassam Tugayları tarafından paylaşılan videoda 26 yaşındaki Argamani, 53 yaşındaki Yossi Sharabi ve 38 yaşındaki Itai Svirsky görüldü. Her üç esir de 7 Ekim'den bu yana ilk kez görülmüş oldu.
ÖNCE NEW YORK POST SONRA DAILY MAIL
7 Ekim'den bu yana Hamas ile ilgili yalanları yayan ABD gazetesi New York Post, dün gece yayımlanan ilk videoyu "Hamas, rahatsız edici propaganda videosunda aralarında Noa Argamani'nin de bulunduğu 3 rehinenin kaderiyle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz Daily Mail ise "Hamas, 100 gün önce kaçırılması dünyayı tiksindiren 26 yaşındaki Noa Argamani'nin de aralarında bulunduğu İsrailli rehinelerin tüyler ürpertici videosunu yayımladı ve 'yarın size onların akıbeti hakkında bilgi vereceğiz' uyarısında bulundu" ifadelerini kullandı.
Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan paylaşımda rehinelerin akıbeti ile ilgili bu akşam bilgi verileceği belirtiliyor.