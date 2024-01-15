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Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez paylaştı: İsrailli üç esirin akıbeti bu akşam belli olacak! Soykırımcının avukatı İngiliz ve ABD basınından kara propaganda

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, üç İsrailli esirin videosunu paylaşarak “Ne düşünüyorsun? Hepsi öldürüldü? Kimisi öldü kimisi yaralandı? Hala hayattalar? Bu gece size onların akıbetini bildireceğiz.” ifadeleriyle yeni videonun bu akşam geleceğini de duyurdu ve soykırımcı İsrail hükümetinin İsraillilere yalan söylediğini belirtti. Videoda esirlerin sağlık durumunun iyi olduğu gayet açıkken bu akşam yayımlanacak olan yeni videoda ise soykırım hükümeti ile ilgili neler söyleyecekleri merak konusu oldu. Soykırımcının destekçisi ABD ve İngiliz basını ise Hamas ile ilgili kara propagandaya başvurdu.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 17:09 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:15
Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez paylaştı: İsrailli üç esirin akıbeti bu akşam belli olacak! Soykırımcının avukatı İngiliz ve ABD basınından kara propaganda

Terör devleti İsrail Gazze'de üç aydır soykırım suçu işlerken Hamas ise Aksa Tufanı Operasyonu'ndan bu yana elinde tuttuğu esirlere en ufak bir zarar bile vermedi. Soykırımcı ise Hamas hakkında kara propagandaya devam ederken dün akşam İzzeddin el Kassam Tugayları, esirlerden üçünün görüntülerini paylaştı ve "Yarın size onların akıbeti hakkında bilgi vereceğiz. Hükümetiniz yalan söylüyor" şeklinde bir duyuru yaptı.

Kassam Tugayları ilk kez paylaştı

"HÜKÜMETİNİZ SİZE YALAN SÖYLÜYOR"

Soykırımcının destekçisi ABD ve İngiliz basını kara propagandaya devam edip Hamas'ın "3 rehinenin akıbeti ile dalga geçtiğini" iddia ederken Kassam Tugaylarından ikinci bir video geldi. Gayet sağlıklı olduğu açıkça ortada olan üç rehinenin görüntülerini paylaşan Kassam Tugayları, "Ne düşünüyorsun? Hepsi öldürüldü? Kimisi öldü kimisi yaralandı? Hala hayattalar? Bu gece size onların akıbetini bildireceğiz." ifadeleriyle yeni videonun bu akşam geleceğini duyurdu ve soykırımcı İsrail hükümetinin İsraillilere yalan söylediğini belirtti.

SOYKIRIMCININ PR AJANSLARINDAN KARA PROPAGANDA

Kassam Tugaylarına ait Telegram hesabından paylaşılan videoda İsrailli esirlerin durumunun gayet iyi olduğu açıkça görülüyor. Soykırımcı İsrail'in PR ajanslığını üstlenen ABD ve İngiliz basını ise esir takası ve ateşkes olmaksızın yaşlı esirlerin serbest bırakıldığını unutturmaya çalışarak Hamas'ın üç esiri öldüreceğine yönelik algı oluşturmaya çalışıyor.

7 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ GÖRÜLDÜLER

Kassam Tugayları tarafından paylaşılan videoda 26 yaşındaki Argamani, 53 yaşındaki Yossi Sharabi ve 38 yaşındaki Itai Svirsky görüldü. Her üç esir de 7 Ekim'den bu yana ilk kez görülmüş oldu.

ÖNCE NEW YORK POST SONRA DAILY MAIL

7 Ekim'den bu yana Hamas ile ilgili yalanları yayan ABD gazetesi New York Post, dün gece yayımlanan ilk videoyu "Hamas, rahatsız edici propaganda videosunda aralarında Noa Argamani'nin de bulunduğu 3 rehinenin kaderiyle dalga geçiyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz Daily Mail ise "Hamas, 100 gün önce kaçırılması dünyayı tiksindiren 26 yaşındaki Noa Argamani'nin de aralarında bulunduğu İsrailli rehinelerin tüyler ürpertici videosunu yayımladı ve 'yarın size onların akıbeti hakkında bilgi vereceğiz' uyarısında bulundu" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan paylaşımda rehinelerin akıbeti ile ilgili bu akşam bilgi verileceği belirtiliyor.

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