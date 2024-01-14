ABD’nin yeni cephe korkusu! Amerikan basını yazdı: Husiler ayakta kaldı! Savaşın Gazze’nin dışına taşması Beyaz Saray’ı çıkmaza sokuyor

"ABD HUSİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Husi hedeflerini bulmanın tahmin edildiğinden daha zor olduğunu ortaya çıkaran ABD'li yetkililer, Amerikan ve Batılı istihbarat teşkilatlarının son yıllarda Husi hava savunmalarının, komuta merkezlerinin, mühimmat depolarının ve insansız hava araçları ile füzeler için depolama-üretim tesislerinin yerleri hakkında veri toplamak için gerekli zaman ve kaynağı harcamadığını belirtti.

"AKSA TUFANI ORTA DOĞU'DA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarının ardından Orta Doğu'da her şeyin değiştiğini belirten New York Times, Husilerin soykırımcı İsrail geri çekilene kadar saldırıları devam ettireceğine yönelik ifadelerine vurgu yaptı. Öte yandan ABD'li askeri yetkililerin Husi saldırılarının devam edebileceğine yönelik ifadelerini paylaştı.

Wall Street Journal, Gazze'deki saldırıların "yıllardır yükselen Çin'e karşı diplomatik ve askeri kaynakları yeniden yönlendiren ABD'yi Orta Doğu'ya yeniden odaklanmaya zorladığını" belirtti ve "Bu ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalini geri püskürtmesine yardım etme çabalarında dikkatini dağıttı." ifadelerini kullandı.

Gazze'de aylardır devam eden soykırımın ABD Başkanı Joe Biden'ın dış politika önceliklerinden birini sekteye uğrattığını beliren Wall Street Journal, İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD'nin desteği ile yapılan normalleşe görüşmelerini nasıl yeniden başlatacağının belirtti.

ABD'nin Gazze'nin ötesinde Lübnan Hizbullah'ı ile Yemen'deki Husiler ve müttefiklerini kontrol almaya çalıştığını belirtti ve Yemen'e yönelik yapılan saldırılar hakkında ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde kıdemli politika uzmanı Hugh Lovatt'ın şu sözlerine dikkat çekti:

Gazze'deki bir savaş Gazze'nin ötesine, İsrail'in ötesine, bölgeye sıçradığında ki bu da şu anda oluyor, işte o zaman küresel yansımaları olur.