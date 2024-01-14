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ABD’nin yeni cephe korkusu! Amerikan basını yazdı: Husiler ayakta kaldı! Savaşın Gazze’nin dışına taşması Beyaz Saray’ı çıkmaza sokuyor

Soykırımcı İsrail’in en büyük destekçileri ABD ve İngiltere Yemenli Husileri tehdide devam ederken New York Times, ABD ile İngiltere’nin cuma günü Yemen’e düzenledikleri saldırıda Husi hedeflerini bulmakta zorlandıklarını belirtirken saldırının Husilerin sadece yüzde 20’sine zarar verdiğine dikkat çekti. Wall Street Journal ise savaşın Gazze dışına yayılmasının ABD’yi çıkmaza soktuğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 12:59 Güncelleme 14 Ocak 2024, 13:26
ABD’nin yeni cephe korkusu! Amerikan basını yazdı: Husiler ayakta kaldı! Savaşın Gazze’nin dışına taşması Beyaz Saray’ı çıkmaza sokuyor

ABD ve İngiltere'nin Gazze'deki soykırıma karşılık olarak Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemenli Husi grubuna saldırı düzenlemesi ile bölgede gerilim had safhaya ulaştı. Soykırımcı İsrail'in destekçileri İngiltere ve ABD bir araya gelip uçak, gemi ve denizaltılarla Yemen'i hedef alırken savaşta yeni cephe kesinleşti.

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WALL STREET JOURNAL: ABD'Yİ ÇIKMAZA SOKUYOR

ABD ve İngiltere Yemenli Husileri tehdide devam ederken New York Times ise soykırımcının destekçilerinin iki gün önce düzenledikleri saldırıda Husi hedeflerini belirlemekte zorlandığına dikkat çekti. Öte yandan Wall Street Journal ise savaşın Gazze'nin ötesinde taşma tehdidine dikkat çekerken "Orta Doğu'ya yayılma, küresel ticareti aksatma ve ABD'yi çıkmaza sokma tehlikesi taşıyor." ifadelerini kullandı.

NEW YORK TIMES: ABD HUSİLERİN SADECE YÜZDE 20'SİNE ZARAR VERDİ

New York Times, soykırımcı İsrail'in destekçisi ABD ve İngiltere'nin ilk olarak 30 noktaya düzenlediği saldırılarla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler olduğunu belirtti ve bunların "Husileri caydırmaya çalışan Biden yönetimi ve müttefiklerinin karşı karşıya olduğu ciddi zorlukları ortaya koyduğunu" belirtti.

ABD'li iki yetkilinin cumartesi günü yaptığı açıklamada hassas güdümlü mühimmatla 60'tan fazla füze ve insansız hava aracı hedefine yönelik saldırıların, Husilerin saldırı kabiliyetinin yalnızca yüzde 20 ila 30'una zarar verdiği belirtildi.

"ABD HUSİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ"

Husi hedeflerini bulmanın tahmin edildiğinden daha zor olduğunu ortaya çıkaran ABD'li yetkililer, Amerikan ve Batılı istihbarat teşkilatlarının son yıllarda Husi hava savunmalarının, komuta merkezlerinin, mühimmat depolarının ve insansız hava araçları ile füzeler için depolama-üretim tesislerinin yerleri hakkında veri toplamak için gerekli zaman ve kaynağı harcamadığını belirtti.

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"AKSA TUFANI ORTA DOĞU'DA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ve soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarının ardından Orta Doğu'da her şeyin değiştiğini belirten New York Times, Husilerin soykırımcı İsrail geri çekilene kadar saldırıları devam ettireceğine yönelik ifadelerine vurgu yaptı. Öte yandan ABD'li askeri yetkililerin Husi saldırılarının devam edebileceğine yönelik ifadelerini paylaştı.

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Wall Street Journal, Gazze'deki saldırıların "yıllardır yükselen Çin'e karşı diplomatik ve askeri kaynakları yeniden yönlendiren ABD'yi Orta Doğu'ya yeniden odaklanmaya zorladığını" belirtti ve "Bu ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya'nın işgalini geri püskürtmesine yardım etme çabalarında dikkatini dağıttı." ifadelerini kullandı.

Gazze'de aylardır devam eden soykırımın ABD Başkanı Joe Biden'ın dış politika önceliklerinden birini sekteye uğrattığını beliren Wall Street Journal, İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD'nin desteği ile yapılan normalleşe görüşmelerini nasıl yeniden başlatacağının belirtti.

ABD'nin Gazze'nin ötesinde Lübnan Hizbullah'ı ile Yemen'deki Husiler ve müttefiklerini kontrol almaya çalıştığını belirtti ve Yemen'e yönelik yapılan saldırılar hakkında ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde kıdemli politika uzmanı Hugh Lovatt'ın şu sözlerine dikkat çekti:

Gazze'deki bir savaş Gazze'nin ötesine, İsrail'in ötesine, bölgeye sıçradığında ki bu da şu anda oluyor, işte o zaman küresel yansımaları olur.
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