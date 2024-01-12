CANLI TAKİP | Lahey’de dava Gazze’de soykırım! Terör devleti İsrail bombardımana devam ediyor

Lahey'de soykırım suçuyla yargılanan terör devleti, Gazze 'de saldırıları yoğunlaştırdı. Güney Afrika tarafından Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan ve iki gündür Lahey'deki davası devam eden terör devleti İsrail , dava başladığından bu yana Gazze'deki saldırılarını artırdı. Soykırımcı İsrail, dün gece Han Yunus'ta ve Deir el-Balah'ta çok sayıda Filistinliyi katletti.

BM: GAZZE'DE YARDIM FELCE UĞRADI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporunda, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım erişimin engellediğini belirtti. Yılın ilk 11 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su ve diğer hayat kurtarıcı malzeme teslimatından yalnızca beşi gerçekleştirildi.

BM'den yapılan açıklamada "İnsani yardım ortakları, İsrail kontrol noktalarındaki aşırı gecikmeler nedeniyle veya üzerinde anlaşmaya varılan rotaların geçilemez olması nedeniyle iki durumda görevleri iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verilirken ieri girmesine izin verilen beş misyondan yalnızca ikisinin görevlerini tam olarak yerine getirebildiğini belirtildi. Açıklamada, ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

İnsani yardım ortaklarının Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrail yetkililerinin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor. Bu reddetmeler ve ciddi erişim kısıtlamaları, insani yardım ortaklarının anlamlı, tutarlı ve geniş ölçekte yanıt verme yeteneğini felce uğratıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

09.45 Filistin haber ajansı Wafa, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında öldürülen 30 kişinin cenazelerinin Han Yunus'taki hastanelere getirildiğini bildirdi.

09.35 Han Yunus'ta evlerin bombalanmasıyla yıkım devam ediyor. Soykırımcı İsrail, perşembe gecesi Gazze'ye yönelik saldırıları artırdı. Deir el-Balah'ta evleri yıkılan 5 Filistinli öldürüldü. Soykırımcı İsrail'in saldırıları karşısında ambulanslar yaralılara ulaşmakta zorlanıyor.

Han Yunus ve Gazze'nin merkezindeki bölgeler de ağır top atışlarıyla vuruldu. Özellikle Han Yunus'ta ağır bombardımanın devam ettiği bildiriliyor.

09.10 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki saldırıları devam ediyor. Soykırımcı İsrail'in Deir el-Balah şehrinin batısındaki el-Maşa'la mahallesine düzenlediği saldırıda beş kişinin öldürüldüğü bildirildi. Deir el Balah'ta çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirilirken soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Maghazi kampını bir kez daha vurduğu belirtildi.

11 OCAK'TA YAŞANANLAR...

16:57 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi.

SOYKIRIMCI HESAP VERECEK

12.12 Terör devleti İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı dava Lahey'de görülmeye başlandı.

00.05 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki saldırısında çocuklar öldü El Cezire muhabiri, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanların barındığı bir tarım arazisini vurması sonrasında aralarında en az dört çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.