Almanya’dan Gazze’de soykırım gerçekleştiren katil İsrail’e destek

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Hamas saldırılarına karşı kendini savunduğu öne sürüldü. Almanya'nın geçmişindeki Holokost suçu nedeniyle 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi'ne bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, bu sözleşmenin "uluslararası hukukun temel bir aracı" olduğu ve "siyasi bir araç haline getirilmesine karşı çıkıldığı" kaydedildi.

Açıklamada "Farklı ülkelerin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonuna ilişkin farklı değerlendirmeleri olduğunu biliyoruz. Ancak Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e yöneltilen soykırım suçlamasını kesin ve açık bir dille reddediyor. Bu suçlamanın hiçbir dayanağı yoktur." görüşü savunuldu. Açıklamada, Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanının çalışmalarını desteklediği ve ana davada üçüncü taraf olarak İsrail lehine müdahil olma niyeti taşıdığı belirtildi.