Lahey’deki soykırım davasında ikinci gün! Terör devleti İsrail’den akıllara zarar savunma! Soykırımcı savunma kağıdını kaybetti

Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika 'nın İsrail 'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapıyor.

Güney Afrika delegasyonuna Adalet Bakanı Ronald Lamola liderlik ediyor.

İlk duruşması yapılan davaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Hukukçularımız Lahey'de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola'yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim." diye konuştu.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL SOYKIRIMI SAVUNDU

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 23 binden fazla Filistinliyi öldüren terör devleti İsrail, Uluslararası Adelet Divanı'nda açıkça soykırımı savunuyor.

SOYKIRIMCININ AVUKATI SAVUNMA KAĞIDINI KAYBETTİ

Soykırımcı İsrail'in İngiliz avukatı Malcolm Shaw, terör devletini savunurken kullandığı not kağıdını kaybetti. Shaw'ın kağıdı kaybetmesinin ardından salonda uzun ve garip bir sessizlik meydana gelirken İsrail savunma ekibinin Shaw'a kopyaların yerini göstermeye çalıştığı fark edildi.

Soykırım suçlamalarını "temelsiz" bulan terör devleti İsrail, Güney Afrika'yı Hamas'ın elçisi olarak hareket etmekle suçladı.

TERÖR DEVLETİNDEN AKILLARA ZARAR SAVUNMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tal Backer, soykırımcı ülkesi adına yaptığı açılış konuşmasında, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu bahane göstererek "savunma savaşı" içinde olduklarını iddia etti.

Terör devleti İsrail'in yasal temsilcilerinden Malcolm Shaw ise soykırım niyetine dair kanıt bulunmadığını, terör devletinin kendisini savunma niyetinde olduğunu iddia etti. Üç aydır Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'i savunan Shaw, akıllara zarar bir savunma yaparak asıl soykırımın Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu olduğunu söyledi.

SOYKIRIMCI "GAZZE ESKİ HALİNE DÖNMEYECEK" DİYORDU

Terör devletinin avukatları, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlarını reddederek bir de Hamas'ı suçlamaya kalkarken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ekim ayında sarf ettiği sözler ise yeniden gündem oldu. Gallant, Gazze'ye yönelik saldırıları için "Her şeyi ortadan kaldıracağız. Gazze eski haline dönmeyecek." demişti.

HASTANE YALANI DEVAM EDİYOR

Soykırımcı İsrail'in dünyaya argüman olarak sunmaya çalıştığı bir diğer konu ise hastaneler. Binlerce sivilin sığındığı hastaneleri hedef alan terör devleti İsrail, Hamas'ın hastanelerin altındaki tünellerde konuşlandığını ve hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını iddia etti.

Raguan tüm delillere rağmen İsrail'in hastaneleri bombalamadığını ve hastanelerde meydana gelen büyük zararın "çevredeki düşmanlıklar sonucu" meydana geldiğini iddia etti.

SOYKIRIMCI İSRAİL DAVAYI ÇÜRÜTEMEDİ

Güney Afrika adalet bakanı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan soykırım davasını "çürütmeyi başaramadığını" söyledi. İsrail'in UAD'deki savunmasının ardından Güney Afrika heyetine başkanlık eden Ronald Lamola, Lahey'de basın mensuplarına konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

Filistin ve Gazze grubundaki bazı bireyler ne yapmış olursa olsun ve İsrail vatandaşlarına yönelik tehdit ne kadar büyük olursa olsun Gazze'nin tamamına yönelik, onları yok etme amaçlı soykırım saldırıları hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Bu gerçeklerin hâlâ Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiğine inanıyoruz ve bundan son derece eminiz.