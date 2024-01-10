Hamas katil İsrail’i Gazze’de nasıl pusuya düşürüldü? Dikkat çeken kırmızı üçgen ve Yasin-105 detayı

ÖLÜ YARALI ASKER SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Stratejist İbrahim Keleş: İsrail Gazze'de hedeflerine ulaşmadı. 7 Ekim'de başlayan süreç 3 ayını doldurdu. İsrail Gazze'yi 1 hafta içinde kontrol altına almayı umuyordu ama başaramadı ve çok ağır bedeller ödedi. 500 askerini kaybettiğini açıklıyor ama gerçekler öyle değil. Ölü ve yaralı sayısı 7 bine gelmiş durumda.

MESKUN MAHAL SAVAŞ BÖYLE OLMAZ

Yok edilen İsrail askeri araçları belli ve bunun içindeki personel sayısı ortada. Merkava tankları çölde hareket etmek için üretilmiş. Kule içerisinde personel bile taşıyor. Yani bu tankların içinde piyadeler de yer alıyor. Meskun mahal savaşları sıkıntılıdır ve tankla asla yapılmaması gerekir. Ve İsrail bunu tankla yürütmeye çalışıyor. Harabeye çevrilmiş sokakları bina yıkıntıları ile kaplanmış bir yerde ağır zırhlı araçları savaşmak büyük hatadır.

ASKERİ KAYIP YALANLARI

İsrail hala şehir içlerine girmiş durumda değil. Açık arazide hedef halindeler ve vuruluyorlar. Bir tane merkeva tankını yok ettiğiniz zaman 10 tane asker öldürüyorsunuz. Mesala Kassam Tugayları bir gecede 80 tankı yok etti. 10 değil 8 asker olduğunu varsayarak hesap yapılırsa 700'den fazla asker ölmüş oluyor. Ancak İsrail'in açıkladığı rakamlar çok farklı. Bunun yanında diğer ZPT'lerde daha fazla asker oluyor. Yani İsrail'in askeri kaybı çok fazla.

KARA GÜCÜ ÇOK ZAYIF

Katil İsrail'in askeleri açık arazide başarılı olabilir ama şehir savaşında başarısızlar. Çok tecrübesizler. Gazze yıkılmış durumda ve Kassam Tugayları'nın kıyafetleri araziye uygun tanklar ve nişancılar ayıramıyor. 7 Ekim'den sonra tankları yan yana dizip beklediler, askeri olarak asla böyle bir şey olmaz. Cephede askeri araçlar dağıtılır, kendi kule mevzilerine çekilir. Gazze'deki görüntüler İsrail'in kara gücünün ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.