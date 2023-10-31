İsrail tanklarını püskürten güç: Yasin 105! Kara saldırısından korkan İsrail’in tarım arazilerinden yeni yol açması uydu görüntülerinde!

GAZZE KENTLERİNİ BAĞLAYAN İKİ YOLDAN BİRİ: SELAHADDİN CADDESİ

Gazze Şeridi'ndeki tüm kentleri birbirine bağlayan iki yoldan biri olan Selahaddin Caddesi, güneyde Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan, Gazze Şeridi'nin en kuzeyinde İsrail sınırında bulunan Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

Gazze Şeridi'nin kentlerini birbirini bağlayan diğer yol Er-Reşid Caddesi ise Gazze sahili boyunca bir hat çiziyor.