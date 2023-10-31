İsrail tanklarını püskürten güç: Yasin 105! Kara saldırısından korkan İsrail’in tarım arazilerinden yeni yol açması uydu görüntülerinde!

Hedefler: Sabit ve hareketli hedefler
GAZZE KENTLERİNİ BAĞLAYAN İKİ YOLDAN BİRİ: SELAHADDİN CADDESİ
Gazze Şeridi'ndeki tüm kentleri birbirine bağlayan iki yoldan biri olan Selahaddin Caddesi, güneyde Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan, Gazze Şeridi'nin en kuzeyinde İsrail sınırında bulunan Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.
Gazze Şeridi'nin kentlerini birbirini bağlayan diğer yol Er-Reşid Caddesi ise Gazze sahili boyunca bir hat çiziyor.
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, dün sabah düzenlediği basın toplantısında, Gazze kentinin girişinde İsrail tanklarının bulunmasına yorum yapmadı ve "Çalışmaya devam edeceğiz ve askerlerimizin yerlerini açıklamayacağız." dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "operasyonlarını genişlettiğini" söyleyen Hagari, topçu, zırhlı ve piyade gibi ek birliklerin Gazze Şeridi'ne girdiğini belirtti.
Elde edilen veriler, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde hiçbir meskun alana ulaşamadığı ve yalnızca açık tarım arazilerine girebildiğini ortaya koyuyor.