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İsrail tanklarını püskürten güç: Yasin 105! Kara saldırısından korkan İsrail'in tarım arazilerinden yeni yol açması uydu görüntülerinde!

Son dakika haberleri... Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırırken bir yandan da karadan girmeye çalışıyor. 25 gün boyunca kadın-çocuk demeden binlerce sivili katleden İsrail ordusu dün Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne girdi ancak kısa süre içinde geri çıkmak zorunda kaldı. Sebebi ise Hamas'ın Yasin 105 roketleri. El Kassam Tugayları'nın yaptığı açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesine yer verildi. Öte yandan New York Times, katil İsrail’in kara saldırısı için yaptığı gizli planı uydu görüntüleriyle deşifre etti. Kara saldırısından korkan İsrail ordusunun tarım arazilerinden kendilerine yeni bir yol açtığı görüldü. İşte detaylar...

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:49 Güncelleme 31 Ekim 2023, 13:56
İsrail tanklarını püskürten güç: Yasin 105! Kara saldırısından korkan İsrail’in tarım arazilerinden yeni yol açması uydu görüntülerinde!

İşgalci İsrail, Gazze'deki soykırımına hastane ve camileri bombalayarak devam ediyor. İsrail'in 25 gündür yaptığı katliamda 8 bin 306 kişi hayatını kaybetti. Dünya insanlık dışı duruma tepki gösterirken Netanyahu saldırının 2. aşamasına geçildiğini duyurdu.

Günlerdir kara saldırısına hazırlanan hatta ABD'nin Orta Doğu Kasabı James Glynn'den akıl alan İsrail dün bir girişimde bulundu.

TARIM ARAZİLERİNİ KENDİLERİNE YOL YAPMIŞLAR
New York Times, katil İsrail'in kara saldırısı için yaptığı gizli planı uydu görüntüleriyle deşifre etti.

Uydu görüntülerinde katil İsrail tanklarının karayolundan giremediği, kendilerine boş tarım arazilerinde yol açtığı görüldü.

İsrail'in katliam tankları uydudan görüntülendi

İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinden güneyine uzanan ana yol üzerinde ve Beyt Hanun'daki şeridin kuzeydoğu köşesinde olduğu, tarım arazilerinin zırhlı araçların toplanma alanı haline geldiği uydu görüntülerine yansıdı.

Bölgeden gelen bir videoda ise İsrail'in tarım arazisini kendisine yol haline getirdiği görüldü.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye ilerlemek için her yolu deniyor

(İsrail birliklerinin Gazze'nin kuzeyindeki konumları)

İsrail tanklarının bulunduğu nokta ve Gazze Şeridi'nde Tel Aviv yönetiminin sebep olduğu yıkımın da net kanıtı olan uydu görüntülerinde binaların saldırılarla dümdüz edildiği anlaşılıyor.

(Perşembe gününden bu yana yayınlanan videolarda Gazze'nin kuzeyindeki tankların ve saldırıların yerleri)

KATİL TANKLAR NE KADAR İLERLEYEBİLDİ?
İsrail ordusunun tarım arazilerini yol olarak kullandığını gösteren bir diğer olay ise dün yaşandı. İsrail ordusuna ait askeri araçları Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Gazze kentinin Selahaddin Caddesi'ne kadar ilerledi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, dün Selahaddin Caddesi'ne kısa süreliğine giren İsrail askeri araçlarının geri çekildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskınından ibaretti. Bu araçlar, direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı doğrudan hedef aldı."

İsrail ise bölgeye sevk edilen takviye güçlerle birlikte "Gazze Şeridi'nde aşamalı olarak ilerlediklerini" iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin içinde geniş çaplı saldırı gerçekleştirdikleri, kara kuvvetlerinin tank ve zırhlı araçlarla ilerlediğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları açıklamalarına göre ise Gazze Şeridi'nin doğu kesiminde yer alan tarım arazilerine giren İsrail güçleri ile çatışmalar yaşandı.

İsrail güçlerinin karadan girdiği bölgenin Gazze'nin İsrail sınırına yakın Hicr ed-Dik beldesinin tarımsal alanı olup herhangi bir ev veya bina barındırmıyor, Filistinli direniş gruplar tarafından "soft bölge" olarak tanımlanıyor.

İsrail ordusunun son olarak 29 Ekim'de gece boyunca savaş uçaklarının havadan sürdürdüğü bombardıman çemberi ve topçu atışlarının ardından bazı tanklar ve zırhlı buldozerler, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki Hicr ed-Dik beldesinde bulunan tarım alanlarından Selahaddin Caddesi'ne ulaşabildi.

İSRAİL ORDUSUNUN İLERLEYİŞİNE KATKI SAĞLAYAN 3 FAKTÖR
İsrail ordusuna ait araçlar, bölgedeki 3 faktörün avantajıyla hızlı ilerleme kaydetti.

Birincisi, bölgenin tarım arazisi olduğu için etrafının açık olması ve bu nedenle Filistinli direniş gruplarının yapacağı herhangi bir hareketin onları açık hedef haline getirmesiyken, ikincisi Gazze sınırı ile Selahaddin Caddesi arasında 3 kilometreyi geçmeyen kısa bir mesafenin bulunmasıydı.

İsrail ordusunun hızlı ilerleyişindeki 3. faktör ise son günlerde bölgenin savaş uçakları ve topçu atışlarıyla ağır bombardımana tutulmasıydı.

İsrail tankları, girişlerinin ardından Gazze kenti sınırına yakın bir noktada Selahaddin Caddesi'nde konuşlandırıldı.

Hamas'ın Yasin 105 roketi!

Görgü tanıkları ve Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail tanklarının geri çekilmeden önce bölgede sadece 1 saat kaldığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusunun geri çekilmesiyle eş zamanlı olarak Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesine giren İsrail ordusuna ait iki aracı hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesine yer verildi.

YASİN 105 ROKET ÖZELLİKLERİ
Yasin 105 roketi, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çap: 105 milimetre

Uzunluk: 700 milimetre

Ağırlık: 13 kilogram

Menzil: 15 kilometre

Etkili menzil: 500 metre

Hedefler: Sabit ve hareketli hedefler

GAZZE KENTLERİNİ BAĞLAYAN İKİ YOLDAN BİRİ: SELAHADDİN CADDESİ
Gazze Şeridi'ndeki tüm kentleri birbirine bağlayan iki yoldan biri olan Selahaddin Caddesi, güneyde Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan, Gazze Şeridi'nin en kuzeyinde İsrail sınırında bulunan Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

Gazze Şeridi'nin kentlerini birbirini bağlayan diğer yol Er-Reşid Caddesi ise Gazze sahili boyunca bir hat çiziyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, dün sabah düzenlediği basın toplantısında, Gazze kentinin girişinde İsrail tanklarının bulunmasına yorum yapmadı ve "Çalışmaya devam edeceğiz ve askerlerimizin yerlerini açıklamayacağız." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "operasyonlarını genişlettiğini" söyleyen Hagari, topçu, zırhlı ve piyade gibi ek birliklerin Gazze Şeridi'ne girdiğini belirtti.

Elde edilen veriler, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde hiçbir meskun alana ulaşamadığı ve yalnızca açık tarım arazilerine girebildiğini ortaya koyuyor.

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