Dünyanın en büyük Hristiyan Evanjelik kilisesinde tecavüz skandalı! 150 kişi yıllarca istismara uğradı: Yaşananları anlatanlara işkence

BBC'ye konuşan Rae, "Hepimiz cennette olduğumuzu sanıyorduk ama cehennemdeydik ve cehennemde korkunç şeyler oluyor." dedi.

Joshua'nın kurbanlarından biri olan Rae isimli İngiliz kadın, 2002 yılında Brighton Üniversitesi'ndeki eğitimini bırakıp kiliseye alındığında 21 yaşında olduğunu belirtiyor. Rae, kilisedeki 12 yılını ise sapık Joshua'nın sözde "müritlerinden" biri olarak Lagos'taki labirent benzeri beton yerleşkede geçirdi.

DEFALARCA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİLER

Joshua tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve iki yıl boyunca bir tür hücre hapsine maruz kaldığını söyledi. Joshua tarafından uğradığı istismarın çok yıkıcı olduğunu belirten İngiliz kadın, yerleşkede birçok kez intihara teşebbüs ettiğini belirtiyor.

150 KİŞİ ONLARCA YIL TECAVÜZE UĞRADI

Dünya çapında takipçisi olan kilisenin, Emmanuel TV adında bir Hristiyan TV kanalı ce milyonlarca izleyiciye sahip sosyal medya kanalları var. 1990'lar boyunca ve 2000'lerin başlarında Avrupa, Amerika, Güney Doğu Asya ve Afrika'dan on binlerce kişi Joshua'nın "iyileştirici mucizelerine" tanık olmak için Nijerya'daki kiliseye gitti. BBC en az 150 ziyaretçinin Lagos'taki yerleşkede bazen onlarca yıl boyunca öğrencisi olarak Joshua ile birlikte yaşadığını belirtiyor. Yani onlarca yıllık taciz, tecavüz, istismar, işkence ve tutsaklık…

MAĞDURLAR İSTİSMARI ANLATTI

İngiltere, Nijerya, ABD, Güney Afrika, Gana, Namibya ve Almanya'dan 25'ten daha fazla eski mürit BBC'ye konuştu ve 2019 yılına kadar kilisede yaşadıklarını anlattı. Joshua'nın tacizlerine, istismarına maruz kalan çoğu kişi kiliseye geldiğinde henüz ergenlik çağındaydı.

YOL PARALARINI BİLE ÖDÜYORDU

İngiltere'den gelen bazı kişilerin Lagos'a ulaşım masraflarının dahi İngiltere'deki diğer kiliselerle koordineli olarak Joshua tarafından sağlandığı belirtiliyor.

"MERDİVEN ALTI TEDAVİLER BİZİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

Joshua mağdurlarından Namibyalı Jessica Kaimu, yaşadığı zorlu sürecin beş yıldan fazla sürdüğünü belirtiyor. Joshua tarafından ilk kez tecavüze uğradığında sadece 17 yaşında olduğunu belirten Kaimu, TB Joshua'nın daha sonra da kendisine defalarca tecavüz ettiğini ve beş kez zorla kürtaj yaptırdığını belirtiyor. Kaimu, işkence boyutundaki kürtajlar için "Bunlar merdiven altı tedavilerdi, bizi öldürebilirdi." dedi.

SAPKIN VAİZ KIRBAÇLA DÖVÜYORDU

Sapkın vaizin diğer mağdurları ise soyulduklarını, elektrik kablolarıyla ve kırbaçla dövüldüklerini ve gece uykularının rutin olarak engellendiğini belirtiyor. Öte yandan kilise çalışanlarının ise sistematik olarak susturulduğu belirtiliyor.

TECAVÜZÜ ANLATANLARA İŞKENCE EDİLDİ

Nijerya'daki bazı tanıklar ise daha önce tacize ilişkin konuştuktan ve YouTube'da Joshua'nın skandallarını yayımladıktan sonra fiziksel saldırıya uğradıklarını hatta bir kişinin vurulduğunu iddia ediyor.

BBC EKİBİNE ATEŞ AÇTILAR

Mart 2022'de kilisenin Lagos yerleşkesinin halka açık bir caddeden görüntülerini kaydetmeye çalışan bir BBC ekibine ise kilisenin güvenliği tarafından ateş açıldığı belirtildi.

BBC, ayrıca, gazeteye konuşan dört İngiliz mağdurun, kiliseden kaçtıktan sonra, yaşadıklarını İngiltere yetkililerine bildirdiklerini fakat bir işlem yapılmadığını belirtiyor.

SİLAH ZORUYLA TUTULDULAR

İngiliz bir adam ve Ema isimli eşi ise Mart 2010'da kiliseden kaçtıktan sonra, kendilerini polis olarak tanımlayan ve aynı zamanda Scoan üyesi olan adamlar tarafından silah zoruyla tutulduklarını belirtiyor. Eşinin Joshua tarafından defalarca cinsel saldırıya ve tecavüze uğradığını belirten İngiliz adam, İngiliz Yüksek Komisyonu'na ilettiğini fakat herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

17 yaşında Scoan'a katılmak üzere İngiltere'deki Derby'den ayrılan Anneka ise BBC'ye, henüz sesini duyuramayan çok daha fazla kurban olduğunu söyledi.