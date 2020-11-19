Halen gizemini kouyan olay, 13 Kasım Cuma günü yaşandı. Papa'nın hesabından Natalia Garibotto'nun yarı çıplak bir fotoğrafı beğenildi. Fakat takip eden gün 'like' kaldırıldı. Vatikan ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

GARİBOTTO: EN AZINDAN CENNETE GİDECEĞİM

Brezilyalı model ise, Papa'nın 'like'ını "En azından cennete gideceğim" kara mizahını yaparak durumu ti'ye aldı.

PAPA ÇİFT TIKLIYOR

Şaşırtan olayla ilgili konuşan Garibotto, "Annem seksi fotoğraflarımdan nefret ediyor olabilir fakat Papa çift tıklıyor" diye şaka yapmayı ihmal etmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI