Halen gizemini kouyan olay, 13 Kasım Cuma günü yaşandı. Papa'nın hesabından Natalia Garibotto'nun yarı çıplak bir fotoğrafı beğenildi. Fakat takip eden gün 'like' kaldırıldı. Vatikan ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
GARİBOTTO: EN AZINDAN CENNETE GİDECEĞİM
Brezilyalı model ise, Papa'nın 'like'ını "En azından cennete gideceğim" kara mizahını yaparak durumu ti'ye aldı.
PAPA ÇİFT TIKLIYOR
Şaşırtan olayla ilgili konuşan Garibotto, "Annem seksi fotoğraflarımdan nefret ediyor olabilir fakat Papa çift tıklıyor" diye şaka yapmayı ihmal etmedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Papa Francis'in 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden Brezilyalı model Natalia Garibotto'nun fotoğrafını beğenmesinin yankıları sürüyor. Brezilyalı modelin müstehcen fotoğrafına atılan 'like' ertesi gün geri alınırken, Vatikan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Katolik haber ajansı CNA'ya göre Papa Francis'in sosyal medya hesapları profesyonel bir ekip tarafından yönetildiği bilgisini paylaşırken, söz konusu fotoğrafın nasıl beğenildiğine ilişkin bir iç soruşturma başlatılğını açıkladı.