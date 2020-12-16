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    • 16.12.2020 23:10
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    Vatikan'ın eski Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya suçundan hapis cezası!

    Son dakika haberi... Vatikan'ın eski Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

    AA
    Başpiskopos sapık çıktı

    Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura sapık çıktı. Ventua cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

    4 ERKEĞE CİNSEL SALDIRI
    Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

    Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

    VENTURA SUÇLAMALARI REDDETTİ
    Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

    Aralarında Paris Belediyesinin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

    Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmıştı.

    Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.
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    Haberler Dünya Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'ya cinsel saldırı suçundan hapis cezası!