Filistin destekçisi göstericiler harekete geçti: ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın aracına, Gazze’de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı

ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı. Blinken'ın aracına kanı temsilen kırmızı boya atıldı!

Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.