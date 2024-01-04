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Filistin destekçisi göstericiler harekete geçti: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına, Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 20:00 Güncelleme 04 Ocak 2024, 20:37
Filistin destekçisi göstericiler harekete geçti: ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın aracına, Gazze’de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı

ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.

Blinken'ın aracına kanı temsilen kırmızı boya atıldı!

Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.

Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu.

Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.

Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.

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