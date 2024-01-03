Beyrut’tan sonra İran! İsrail 7 Ekim hezimetini unutturmak için resmen çırpınıyor: Mossad şefi resmen itiraf etti…

Terör devleti İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı ile kaybettiği "güçlü istihbarat" imajını güçlendirmek son çırpınışlarla yurt dışındaki Hamas üyelerine saldırmaya başladı. Mossad dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın iki numaralı ismi Salih el Aruri'yi öldürmüştü. İran'da 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü için yapılan törende üst üste iki patlama meydana geldi. Patlamalarda Mossad'ın parmağı olduğu düşünülürken İsrail basınında yayımlanan haberler de terör devletinin son çırpınışlarla Hamas yöneticilerini hedef aldığını açıkça ortaya çıkarıyor.

MOSSAD'IN SON ÇIRPINIŞLARI

ABD basını geçtiğimiz haftalarda terör devleti İsrail'in yurt dışındaki üst düzey Hamas yetkililerini öldürmek için harekete geçtiğini iddia etmişti. Dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda 34 Mossad üyesi yakalanmış, MİT'in operasyonunun ardından ise Lübnan'dan Salih el Aruri'ye yönelik suikast haberi gelmişti. İran'da yapılan saldırı da Mossad'ı işaret ederken, tüm bunların terör devleti İsrail'in son çırpınışları olduğu açıkça görülüyor.

İSRAİL GAZETESİ MOSSAD'I İŞARET ETTİ

İran'da yapılan saldırının ardından İsrail basınında bir haber oldukça dikkat çekti. İran'daki saldırıya ilişkin haber yapan İsrail gazetesi the Times of Israel, Mossad şefi David Barnea'nın bugün yaptığı açıklamaya dikkat çekti.