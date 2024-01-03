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Beyrut’tan sonra İran! İsrail 7 Ekim hezimetini unutturmak için resmen çırpınıyor: Mossad şefi resmen itiraf etti…

Terör devleti İsrail, istihbarat ajanslarının 7 Ekim’de uğradığı hezimetin ardından son çırpınışlarla varlığını ispat çabasına devam ediyor. Mossad dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas bürosuna saldırarak Hamas Genel Başkan Yardımcısı Salih el Aruri’yi öldürürken bugün İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında meydana gelen iki patlamada da Mossad’ın izi olduğu düşünülüyor. İsrail basınında yayımlanan haberler de Mossad iddialarını güçlendirirken Gazze’de hezimete uğramaya devam eden terör devleti İsrail, Mossad iddiaları üzerinden imajını güçlendirmeye çalışıyor. Peki, saldırıların arkasında kim var? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 17:50 Güncelleme 03 Ocak 2024, 18:37
Beyrut’tan sonra İran! İsrail 7 Ekim hezimetini unutturmak için resmen çırpınıyor: Mossad şefi resmen itiraf etti…

Terör devleti İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı ile kaybettiği "güçlü istihbarat" imajını güçlendirmek son çırpınışlarla yurt dışındaki Hamas üyelerine saldırmaya başladı. Mossad dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın iki numaralı ismi Salih el Aruri'yi öldürmüştü. İran'da 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü için yapılan törende üst üste iki patlama meydana geldi. Patlamalarda Mossad'ın parmağı olduğu düşünülürken İsrail basınında yayımlanan haberler de terör devletinin son çırpınışlarla Hamas yöneticilerini hedef aldığını açıkça ortaya çıkarıyor.

İran'da patlama anı kamerada!

MOSSAD'IN SON ÇIRPINIŞLARI

ABD basını geçtiğimiz haftalarda terör devleti İsrail'in yurt dışındaki üst düzey Hamas yetkililerini öldürmek için harekete geçtiğini iddia etmişti. Dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda 34 Mossad üyesi yakalanmış, MİT'in operasyonunun ardından ise Lübnan'dan Salih el Aruri'ye yönelik suikast haberi gelmişti. İran'da yapılan saldırı da Mossad'ı işaret ederken, tüm bunların terör devleti İsrail'in son çırpınışları olduğu açıkça görülüyor.

İran’da peş peşe iki patlama: Çok sayıda ölü var | Terör saldırısının arkasında Lübnanda Haması hedef alan Mossad mı var?

İSRAİL GAZETESİ MOSSAD'I İŞARET ETTİ

İran'da yapılan saldırının ardından İsrail basınında bir haber oldukça dikkat çekti. İran'daki saldırıya ilişkin haber yapan İsrail gazetesi the Times of Israel, Mossad şefi David Barnea'nın bugün yaptığı açıklamaya dikkat çekti.

MOSSAD ŞEFİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA: HER ARAP ANNE BİLMELİDİR Kİ…

Mossad Şefi Barnea, bugün yaptığı açıklamada "Her 7 Ekim teröristi ölü bir adamdır. Bugün de savaşın ortasındayız, Mossad, tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi, 7 Ekim'de Gazze koridorunu işgal eden katillerle hesaplaşmak zorunda." ifadelerini kullandı. Barnea, ayrıca, İsrail'in Hamas genel başkan yardımcısı Salih el Aruri'ye yönelik suikastta parmağı olduğunu ima ederek "Her Arap anne şunu bilmelidir ki eğer oğulları 7 Ekim katliamına ortak olduysa onun kanı kendi ellerinde." Şeklindeki skandal ifadelere yer verdi.

MAARIV ŞAM SALDIRISINI HATIRLATTI

İsrail gazetesi Maariv, Kirman'daki paylamaların, geçtiğimiz hafta Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından Seyid Rıza Musavi'nin Şam'da öldürülmesinin ardından meydana geldiğine dikkat çekti. Suikastin ardından İran'dan yapılan açıklamada "İsrail bedelini ağır ödeyecek. Siyonist oluşum tarafından öldürülen danışman, Suriye'deki direniş ekseninin destek biriminin sorumlusuydu." ifadelerini kullandı.

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