İsrail’in uzaydaki suç ortakları! Soykırıma askeri destek sağlıyorlar

Katil İsrail'e en büyük desteği ABD ve Batı verirken terör devletine bir de " uzay dan" destek geldiği ortaya çıktı.

Shawa, uzay endüstrisinin uzay ve savunma şeklinde tek bir endüstri olarak görüldüğünü kaydederek, İsrail ordusunun bu sektörün büyük parçası olduğunu ve finansmanının büyük kısmının askeri kuruluşlardan geldiğini ifade etti.

ABD'Lİ ŞİRKETLER DESTEK VERİYOR

Lockheed Martin, The Boeing Company, Raytheon, Northrop Grumman Corporation gibi çoğu ABD'de bulunan şirketin karlarının büyük kısmını silah tedarikinden kazandığına dikkati çeken Shawa, "Bu alandaki şirketler kendilerini insanlığın ilerlemesi için çalışan kuruluşlar olarak pazarlıyor fakat karlarının çoğu silah ticaretinden geliyor. Silah ve savunma sistemleri satarak İsrail işgalini aktif olarak destekliyorlar." diye konuştu.

"İSRAİL ORDUSUNUN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sahba El-Shawa, ABD'nin İsrail'e her yıl milyarlarca dolar askeri yardım yaptığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gazze'de soykırım başladığında uzay sektöründeki şirketlerin hisse senetleri anında yükseldi, hala yükselmeye devam ediyor. Ekonomik olarak Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinden fayda sağlıyorlar. Dolayısıyla bu sadece bir ülke olarak ekonomik fayda sağlayan ABD için değil, aynı zamanda uzay endüstrisi için de suç ortaklığı."

Gazze'ye yönelik saldırıların ilk günlerinde uydu görüntülerinden hasarın boyutu, bombalanan yerler ve İsrail tanklarının bulunduğu konumlar hakkında bilgi alınabildiğini anlatan Shawa, "Daha sonra bu görüntüleri sağlayan şirketler verilere erişimi kısıtladı. İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalışıyorlar. Bu, İsrail işgalini korumanın ve insan hakları için önemli olan kanıtlara erişimi sansürlemenin bir şekli." ifadesini kullandı.