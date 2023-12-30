ABD’nin her fırsatta PKK/ YPG ile iş birliği gözler önüne seriliyor! Terör örgütü PKK’ya eğitim ve silah desteği

Türkiye, PKK'nın 12 askerimizi şehit etmesi üzerine hainleri, inlerinde kıstırdı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ancak NATO ortağımız ABD, PKK'ya yardıma devam etti.
Türkiye, PKK'nın 12 askerimizi şehit etmesi üzerine hainleri, inlerinde kıstırdı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ancak NATO ortağımız ABD, PKK'ya yardıma devam etti.
DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye'de terör örgütü PKK üyelerine silah kullanma eğitimi veren biri kadın iki ABD'li askerin bu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi. ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak resmen kabul etmesine rağmen 2014'ten bu yana "DEAŞ ile mücadele ettiği" bahanesi ile destek sağlaması, ilişkilerimizi gerdi.
Bu kareler, ABD'nin bölücü PKK/ YPG ile yaptığı işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. ABD'nin Ortadoğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan "Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı"nın resmi hesabından da yayınlanan fotoğraflar, "Hainliği" adeta kanıtlar nitelikteydi.
DEAŞ BAHANESİ
ABD, PKK'nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014'ten bu yana terör örgütüne "DEAŞ ile mücadele ettiği" bahanesi ile destek sağlıyor. ABD, bölgede petrol sahalarının da dahil olduğu geniş bir alanı işgal ediyor.
ORTADOĞU MERAKI
ABD'nin Ortadoğu ve Suriye aşkı bitmek bilmiyor. En ünlü temsilci olarak James Jeffrey biliniyor. Joel Rayburn, Brett McGurk, Dennis Ross, Jason Greenblatt, David Satterfield ve Ethan Goldrich da sık sık bölgeye gidiyor.
Amkerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ise PKK'lı teröristlerin ayağına gitti. Mazlum Kobani ile bir araya geldi.
YPG'li Mazlum Kobani ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) eski komutanı Micheal Erik Kurilla ile görüşmüştü.