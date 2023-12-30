ABD’nin her fırsatta PKK/ YPG ile iş birliği gözler önüne seriliyor! Terör örgütü PKK’ya eğitim ve silah desteği

Türkiye, PKK'nın 12 askerimizi şehit etmesi üzerine hainleri, inlerinde kıstırdı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Ancak NATO ortağımız ABD, PKK'ya yardıma devam etti.

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye'de terör örgütü PKK üyelerine silah kullanma eğitimi veren biri kadın iki ABD'li askerin bu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi. ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak resmen kabul etmesine rağmen 2014'ten bu yana "DEAŞ ile mücadele ettiği" bahanesi ile destek sağlaması, ilişkilerimizi gerdi.