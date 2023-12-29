Zorbalık ve tekelciliğin ardından şimdi de dikizcilik! Google’a 5 milyar dolarlık ‘özel modda takip’ cezası: Sıra telifte

Google , arama motorunda "özel modda" gezen kullanıcıları da takip ederek mahremiyetlerini ihlal ettiği iddiası ile açılan davayı çözüme kavuşturmayı kabul etti. Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Google'ın kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Yayın kuruluşları ile telif krizi yaşayan Google için geri sayım devam ediyor.

GOOGLE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzales Rogers, Google'ın davacılarla 5 milyar dolar tazminat ödemesi konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın şartları ise gizli tutuluyor.

Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından 2020 yılında açılan toplu davada Google'ın, Google Chrome tarayıcısını "gizli" moda ve diğer tarayıcıları "özel" moda ayarlayan tüm kullanıcıların etkinliklerini takip ettiği iddia edilmişti. Kullanıcılarını adeta dikizleyen Google, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Google'ın Chrome tarayıcısındaki gizli mod, kullanıcılara etkinlikleri tarayıcıya veya cihaza kaydedilmeden internette arama yapma seçeneği sunuyor. Fakat ziyaret edilen web siteleri ise kullanımı izlemek için Google Analytics gibi araçları kullanabiliyor.

HAKSIZ REKABET, ZORBALIK, TEKELİNİ KORUMA

Google, yalnızca "özel mod" krizi ile karşı karşıya değil. Pazar gücünü endüstri ortaklarına zorbalık yapmak, tekelini korumak ve rekabeti engellemek için kötüye kullanmakla suçlanan Google, tarihin en büyük antitröst davası ile de karşı karşıya.

SIRA DİJİTAL TELİF YASASI'NDA

Google'ın karşı karşıya olduğu bir diğer dava ise dijital telif yasası. Birçok ülke içeriklerinin bedavaya kullanılmasına karşı çıkarak Google'a karşı dijital telif yasasını getirme hazırlığı yapıyor.