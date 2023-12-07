'Dijital Telif Yasası' hazırlığı başladı! Çıkarsa eğer Türkiye kazanacak

1 Google'ın Kanada merkezli dijital yayıncılara yılda 74 milyon dolara varan miktarda telif ödemeyi kabul etmesinin ardından benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerekliliği tekrar gündemde yer edindi. Peki, bu anlaşmanın bir benzerinin Türkiye'de hayata geçmesi mümkün mü?

2 Sabah yazarı Mevlüt Tezel, 07 Aralık 2023 Perşembe günkü yazısında, bu konuyu ele aldı. Tezel, uzman isimlerin Türkiye için de benzer yasal düzenleme adımlarını sık sık gündeme getirdiğini ifade etti.