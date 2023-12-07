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'Dijital Telif Yasası' hazırlığı başladı! Çıkarsa eğer Türkiye kazanacak

Dünya devi Google'ın 'Çevrimiçi Haberler Yasası' kapsamında Kanada hükümetine yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmesi sonrası AK Parti 'Dijital telif yasası'nı çıkarmak için kolları sıvadı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman son yaptığı açıklamada kritik konuya dair kararlılık mesajı vererek, "Türkiye'nin şartlarına cevap verecek bir 'Dijital Telif Yasası' inşallah çıkartacağız." dedi. Sürece dair Sabah yazarı Mevlüt Tezel ise önemli detaylar içeren önemli bir yazı kaleme aldı. Tezel, "Dijital telif yasası çıkarsa Türkiye'deki medya emekçileri kazanır, haber içeriklerini bedavaya getirip milyarlarca dolar reklam geliri kazanan ve bunu yaparken ABD, AB ve İsrail'in politikalarını tam destek veren internet devleri kaybeder" yorumunda bulundu. Ayrıca Tezel, Google gibi GSM şirketlerinden de içerik telifinin alınabileceğini bildirerek, "Bu denkleme Twitter, Instagram gibi birçok sosyal medya devini dahil edebiliriz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:24 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:24
’Dijital Telif Yasası’ hazırlığı başladı! Çıkarsa eğer Türkiye kazanacak 1

Google'ın Kanada merkezli dijital yayıncılara yılda 74 milyon dolara varan miktarda telif ödemeyi kabul etmesinin ardından benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerekliliği tekrar gündemde yer edindi. Peki, bu anlaşmanın bir benzerinin Türkiye'de hayata geçmesi mümkün mü?

’Dijital Telif Yasası’ hazırlığı başladı! Çıkarsa eğer Türkiye kazanacak 2

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, 07 Aralık 2023 Perşembe günkü yazısında, bu konuyu ele aldı. Tezel, uzman isimlerin Türkiye için de benzer yasal düzenleme adımlarını sık sık gündeme getirdiğini ifade etti.

’Dijital Telif Yasası’ hazırlığı başladı! Çıkarsa eğer Türkiye kazanacak 3

Mevlüt Tezel yazısında şunları ifade etti:

Bu yasal düzenlemenin çıkması için beş yıldır yazılar yazıyorum. Yazı arşivime baktım 3 Ekim 2018 tarihinde "Gazeteler, Google ve Facebook'tan telif almalı" başlıklı bir yazı yazmışım. Aradan beş yıl geçti Avustralya, İspanya, Fransa, ABD, Kanada Google, Facebook gibi internet devleriyle özel telif anlaşmaları yaptılar. Avrupa Birliği, gazetelerin haklarını savunan önemli yasalar çıkardı.

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