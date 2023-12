LGBT terörünün propaganda ajansları batıyor! Disney, Warner, Comcast ve Paramount için sarsıntı başladı: Sıra Netflix’te

LGBT terörünü dünyanın her yerine yaymayı amaç edinen ve özellikle de çocukları hedef alarak her türlü sapkınlığı içeriklerinde ön plana çıkaran Disney, Watner, Comcast ve Paramount şirketleri batıyor. İngiliz Financial Times, Netflix ile rekabet edebilmek için oluşturdukları yayın hizmetleri ile 2023'te 5 milyar dolardan fazla zarara uğrayan şirketlerin 2024'te büyük bir hesaplaşma ile karşı kalacaklarını belirtti. Peki, sıra Netflix'e ne zaman gelecek?

LGBT terörünün propagandasını yapan özellikle de çocukları eşcinselliğe yönlendirmek için PR ajansı haline gelen dijital platformlar tek tek batıyor. Disney, Watner, Comcast ve Paramount milyonlarca abone ve milyarlarca dolar kaybediyor.

YA KÜÇÜLECEKLER YA BATACAKLAR

ABD'li eğlence şirketleri Disnew, Warner Bros Discovery, Comcast ve Paramount'un dijital platformlardan kaynaklanan milyarlarca dolarlık bir kayba uğradığı, bunun ardından eski işletmelerini küçültme veya satma, üretimi azaltma ve maliyeti düşürme baskısıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Paramount'un milyarder hissedarı Shari Redstone, son haftalarda şirketi bloke etti. Şirketin CEO'su Bob Bakish ise aralık ayı ortasında Warner CEO'su David Zaslav ile öğle yemeğinde olası bir birleşme hakkında görüştü.

WARNER 2 MİLYON ABONE KAYBETTİ

Financial Times, HBO ve Warner Bros film stüdyosuna ev sahipliği yapan Warner'ın fiyatları artırdığını ve bazı dizileri kaldırıp basılarını ise Netflix'e lisanslayarak bu yıl ABD'de yayın hizmetlerinden küçük bir kar elde ettiğini belirtiliyor. Öte yandan bunun bedeli olarak Warner'ın son iki çeyrekte 2 milyondan fazla abonesini kaybettiği belirtiliyor.

DISNEY'DE 1,6 MİLYAR DOLAR ZARAR

ABD'de en büyük geleneksel medya şirketi olan Disney, 7 bin kişiyi işten çıkardıktan sonra aktivistlerin saldırısına uğramıştı. Disney+ ile dijital sektöre adım atan şirket, 2023'ün ilk dokuz ayında yayın işlerinden 1,6 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. Paramount'un hisseleri de düşüşe devam ediyor.

Disney ve Paramount'un borç seviyeleri analistler tarafından endişe sebebi olarak görülüyor.