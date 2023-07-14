Netflix'in son LGBT skandalı: Nimona! Sapkınların hedefi çocuklar! +18 uyarısı var ama çocuk kategorisinde! Küresel çeteden de tam destek

Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettiren film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.
ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI
Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Nimona adlı animasyon filmi oldu.
Filmde, el ele tutuşan, öpüşen iki erkek, LGBT'yi temsil eden renkli bayrak gibi içerikler yer alıyor. Üstelik de film, platformun çocuk kategorisinde. Ancak filmde +18 uyarısı bulunuyor.
Emperyalizmin kültürel araçlarından biri olan dijital içerik platformu Netflix, Batı'nın tüketim kültürünün bir parçası olarak sürekli gündemimizde. Milyarlarca dolarlık bütçesiyle devasa bir içerik üretim gücüne sahip. Ürettikleri ile de Batı'nın yeni değerleri olan yalnızlaşma, LGBT, pedofili gibi ahlaki çürüme öğelerini toplumlara dayatıyor.