Netflix'in son LGBT skandalı: Nimona! Sapkınların hedefi çocuklar! +18 uyarısı var ama çocuk kategorisinde! Küresel çeteden de tam destek





SAPKIN LGBT TERÖRÜNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Gökkuşaklarıyla süslenmiş sahnede duran ve gey gece kulübü saldırılarından kurtulanların ve transseksüel hakları savunucularının da dahil olduğu bir kalabalığa hitap eden ABD Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'da şimdiye kadarki en büyük sözde 'onur ayı' kutlaması etkinliğine ev sahipliği yapmıştı. Sapkın LGBT terörüne övgüler yağdıran Biden, rezilliğe sahip çıkarak yeni yasalar çıkaracağının ilan etmişti.



"TRANS ÇOCUKLARI HEDEF ALAN YASAYA KARŞI DİRENMELİYİZ"

Devlet eliyle çocuk istismarını meşru gören ve sapkınlıklara arka çıkan Biden "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Bilidiği üzere geçitğimiz günlerde ABD'nin California eyaletinde, okullarda haziranın sapkın eşcinsellere yönelik "onur ayı" olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıkmıştı. Sapkın LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ise "çocuklarımızı rahat bırakın" yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etmişti.