Hawaii’de 100 milyon dolarlık lüks kale: Mark Zuckerberg’in sığınağına tepki yağıyor! Dünya hangi felakete gebe? The Economist, the Simpsons, the Last of Us…

Zuckerberg'in kalesinin şantiyesinde ise yüzlerce kişinin çalıştığı fakat sıkı gizlilik anlaşmaları nedeniyle sahada fotoğraf çekmelerinin yasaklandığı belirtildi. Sosyal medyada bir kullanıcı ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YA BİR ŞEYLER BİLİYOR YA DA BİR ŞEYLER BİLİYOR"

Bir başka kullanıcı ise "Derin Devlet. Hepsinin zaten bir nükleer savaş durumunda hayatta kalmayı umdukları yer altı sığınakları var. Bu yüzden dünya çapında savaşları bu kadar cesurca kışkırtıyorlar. Milyarderler böyle tuhaf şeyler yapmaya başladıklarında ya bir şeyler biliyorlardır ya da bir şeyler biliyorlardır. Bu arada Warren Buffet az önce 28 milyar doların üzerinde hisse sattı." ifadelerini kullandı.

ECONOMIST 2024 SENARYOLARINI YÜKLEDİ: DÜNYA BU FELAKETLERE GEBE

Mark Zuckerberg, sosyal medyada linç edilirken felaket senaryoları ile bilinen the Economist'in 2024 kapağı yeniden gündeme geldi. 2024'ün "İkinci bir Soğuk Savaş'a gebe olduğunu" ima eden Economist dergisi, ABD'nin Çin ile karşı karşıya geleceğini öne sürmüştü.

2024 kehanetlerini sıraladığı sayısında yapay zekaya geniş yer ayıran the Economist, bankalara karşı uyarıda bulunmuş ve yapay zekanın seçimler üzerindeki tehdidine de dikkat çekerken dünyayı birleştirmesi beklenen gelişmelerin yaşanacağını belirtmiş ve "Küresel birlik umut edenlerin şaşkına dönmesi de aynı derecede muhtemel." İfadelerini kullanmıştı.

THE SIMPSONS'TAN ELEKTRİK KESİNTİSİ SENARYOSU

Bilim insanları ise son dönemde güneş patlamalarıyla ilgili uyarılarda bulunuyor. Güçlü manyetik bozulmaları tetikleyeceği belirtilen güneş fırtınalarının dünya genelinde elektrik ve internetin haftalarca kesilmesine yol açabileceği düşünülüyor. Öyle ki İngiltere Başbakan Yardımcısı Dowden, herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmelerinin önemine dikkat çekmişti.

Bilim insanlarının uyarılarının ardından kehanetleri ile ünlü The Simpsons dizisi de yeniden gündeme geldi. Simpsons'ın son bölümlerinden birinde bir güneş patlaması meydana gelmiş ve tüm elektronik cihazlar kullanılamaz olmuştu.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA ORAYA AKIYORDU

Zuckerberg'in yerleşkesinden önce Hollywood yıldızları da Mawgan Porth adlı bir sahil kasabasına ilgileriyle dikkat çekmiş ve "Yeni bir felaket mi yaklaşıyor?" sorusunu gündeme getirmişti.