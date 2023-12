Hawaii’de 100 milyon dolarlık lüks kale: Mark Zuckerberg’in sığınağına tepki yağıyor! Dünya hangi felakete gebe? The Economist, the Simpsons, the Last of Us…

Facebook'un kurucusu ve Instagram ve WhatsApp ile birlikte Meta şirketinin CEO'su olan ünlü milyarder Mark Zuckerberg 'in Hawaii'deki 100 milyon dolarlık yerleşkesi gündemden düşmüyor. Zuckerberg'in mütevazı bir kulübenin milyarlarca dolar ötesindeki sahil kaçamağı yerel halkta büyük bir öfkeye ve dünyada büyük bir meraka yol açtı. Zuckerberg'in sığınağı yeni bir felaketin habercisi mi? Gelin, Zuckerberg'in Hawaii yerleşkesini kaos tetikçisi the Economist dergisinin 2024 kapağı ile birlikte inceleyelim…

ZUCKERBERG'İN 100 MİLYON DOLARLIK LÜKS KALESİ

Mark Zuckerberg'in 100 milyon dolarlık teknolojiyle dolu lüks kalesi Hawaii'de büyük tepki gördü. 8-9 Ağustos tarihlerinde şehri vuran yıkıcı Maui yangınlarının ardından hala daha yaralarını sarmaya çalışan Hawaii vatandaşları, Meta'nın CEO'suna büyük tepki gösteriyor. Uluslararası basında Zuckerberg'in geçtiğimiz yıl gündemden düşmeyen distopya dizisi the Last of Us'tan fazla etkilendiğini belirtiyor.