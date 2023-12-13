Trump sabıka fotoğrafının ardından Georgia Mahkemesi’nde giydiği kıyafeti de satışa çıkardı! NFT alana eski ABD Başkanı ile bir akşam yemeği

DONALD TRUMP KIYAFETİNİ SATIYOR

Geçtiğimiz haftalarda sabıka fotoğrafının bulunduğu hediye ambalajlarını satışa çıkaran Trump, şimdi de NFT satışında yeni bir yeniliğe imza attı. Trump, salı günü 2022'nin sonlarında piyasaya sürdüğü bir ürün olan NFT "dijital ticaret kartlarının" yeni satışının bir parçası olarak sabıka fotoğrafı çekilirken üzerinde olan kıyafetlerin bir parçasını satışa sunuyor.

47 KART ALANLARA TRUMP İLE AKŞAM YEMEĞİ

Tanesi 99 dolar olan dijital kartlardan 47'sini satın alan müşterilere Trump'ın fotoğrafta giydiği takım elbisenin bir parçasının bulunduğu fiziksel bir kart verilecek.

Trump, reklam için Truth Social'da paylaştığı bir videoda "Harika bir takım elbiseydi, inanın bana, gerçekten çok iyi bir takım elbise. Hepsi kesildi ve sen de ondan bir parça alacaksın." dedi.

4 bin 653 dolarlık bir diğer paket ise Trump hayranlarını çok heyecanlandırdı. Bu paketi satın alanlar Mar-aLogo kulübünde ve Palm Beach'te Trump ile bir akşam yemeği yiyebilecek.

SÜPERKAHRAMAN TRUMP YILDIRIMLARI TUTUYOR

Kartlar, Trump ile adını ve fotoğrafını kullanmak üzere lisans anlaşmasına sahip olan NFT INT LLC tarafından üretilip satılıyor.

Kartlarda Trump'ın çeşitli süper kahramanlara benzetildiği fotoğraflar yer alıyor. Kartlardan birinde ABD Kongre Binası önünde duran Trump yıldırımları tutarken bir diğer kartta ise Lincoln Anıt heykelinde Abraham Lincoln'ün yerinde oturuyor.