Donald Trump ile mutlu Noeller! Sabıka fotoğrafını ambalaj kağıdına bastı: Üç tanesini 35 dolara satıyor

ABD'nin gündemden düşmek bilmeyen eski başkanı Donald Trump, ilginç bir PR çalışması ile gündemi salladı. Hristiyanların Noel bayramı için kendi internet sitesinde hediye ambalajı satmaya başlayan Trump, ağustos ayında Georgia mahkemesi için çekilen kaşları çatık sabıka fotoğrafını ambalajlara bastı.

SATILIK SABIKA FOTOĞRAFI

2020 seçimlerine hile karıştırmakla suçlandığı dava için çekildiği sabıka fotoğrafını satışa çıkaran Donald Trump, gündeme bomba gibi düştü.

ABD'de 2024 seçimleri yaklaşırken hayranları Trump'ın photoshoo ile Noel Baba şapkasının da eklendiği, "Asla teslim olma" yazılı fotoğraflarını satın alabilecek.

ÜÇ VESİKALIK 35 DOLAR

Trump'ın sabıka fotoğrafının basılı olduğu 21 inç x 39 inç boyutundaki üç adet ambalaj kağıdı 35 dolara satılıyor.

Trump'ın PR ekibi, Noel tatili ile ilgili mesajda "Başkan Trump'ın Demokratların bitmek bilmeyen cadı avlarına karşı gösterdiği kararlılıkla mı karşılıyorsunuz? Evet mi? O zaman bu Noel kullanmanız gereken TEK hediye paketi var!" mesajını yayımladı.

7,1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Trump'ın internet sitesinde ayrıca "sınırlı sayıda" Noel çorabı da satılıyor.

Daha ağustos ayında giysilere, şapkalara ve daha onlarca ürüne basılan fotoğraf, Trump'a 7,1 milyon dolar kazandırmıştı.