14. sandıkta seçimi garantiledi! Galatasaray’ın başkanı yeniden Dursun Özbek seçildi

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.





DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY HER ZAMAN EN İYİ YÖNETİMİ SEÇMİŞTİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kısa bir konuşma yaptı. Özbek konuşmasında, "Galatasaray için hayırlı olmasını ve Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Oy kullanma işleminin ardından Özbek yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun inşallah. Galatasaray her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Bu sefer de seçecektir. Şimdiden seçilecek yönetimi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun Galatasaray'a" dedi.

SÜHEYL BATUM: "CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Galatasaray'da bir diğer başkan adayı Süheyl Batum da kısa bir açıklamada bulundu. Batum yaptığı açıklamada, "Galatasaray için de, yarın için de, camiamız için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





CANLI SONUÇLAR

TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 1595 - SÜHEYL BATUM: 499

SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157

Süheyl Batum: 36

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

5. SANDIK

Dursun Özbek: 147

Süheyl Batum: 61

6. SANDIK

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63

7. SANDIK

Dursun Özbek: 164

Süheyl Batum: 45

8. SANDIK

Dursun Özbek: 166

Süheyl Batum: 42

9. SANDIK

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. SANDIK

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47



11. SANDIK



Dursun Özbek: 158



Sühely Batum: 53

12. SANDIK



Dursun Özbek: 124



Sühely Batum: 35



13. SANDIK



Dursun Özbek: 141

Süheyl Batum: 36

14. SANDIK



Dursun Özbek: 155



Süheyl Batum: 49





14. SANDIKTA BAŞKANLIĞI GARANTİLEDİ



Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.



"KAZANAN GALATASARAY OLDU"

Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum, sonuçlar açıklanırken kürsüye çıktı. Süheyl Batum kazananın Galatasaray olduğunu dile getirdi ve Dursun Özbek'i tebrik etti.