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14. sandıkta seçimi garantiledi! Galatasaray'ın başkanı yeniden Dursun Özbek seçildi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurul gerçekleştiriyor. Genel kurulda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi. Böylece Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeniden başkanı seçildi.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 09:05 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 19:17
14. sandıkta seçimi garantiledi! Galatasaray’ın başkanı yeniden Dursun Özbek seçildi

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Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçildi.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu.

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.



DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY HER ZAMAN EN İYİ YÖNETİMİ SEÇMİŞTİR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kısa bir konuşma yaptı. Özbek konuşmasında, "Galatasaray için hayırlı olmasını ve Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Oy kullanma işleminin ardından Özbek yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun inşallah. Galatasaray her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Bu sefer de seçecektir. Şimdiden seçilecek yönetimi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun Galatasaray'a" dedi.

SÜHEYL BATUM: "CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Galatasaray'da bir diğer başkan adayı Süheyl Batum da kısa bir açıklamada bulundu. Batum yaptığı açıklamada, "Galatasaray için de, yarın için de, camiamız için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



CANLI SONUÇLAR

TOPLAM OY | DURSUN ÖZBEK: 1595 - SÜHEYL BATUM: 499

SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157

Süheyl Batum: 36

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

5. SANDIK

Dursun Özbek: 147

Süheyl Batum: 61

6. SANDIK

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63

7. SANDIK

Dursun Özbek: 164

Süheyl Batum: 45

8. SANDIK

Dursun Özbek: 166

Süheyl Batum: 42

9. SANDIK

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. SANDIK

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47

11. SANDIK

Dursun Özbek: 158

Sühely Batum: 53

12. SANDIK

Dursun Özbek: 124

Sühely Batum: 35

13. SANDIK

Dursun Özbek: 141
Süheyl Batum: 36

14. SANDIK

Dursun Özbek: 155

Süheyl Batum: 49



14. SANDIKTA BAŞKANLIĞI GARANTİLEDİ

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.

"KAZANAN GALATASARAY OLDU"

Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum, sonuçlar açıklanırken kürsüye çıktı. Süheyl Batum kazananın Galatasaray olduğunu dile getirdi ve Dursun Özbek'i tebrik etti.



ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:


Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.


Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

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