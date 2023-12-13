Soykırımcı İsrail’den kıyamet propagandası! Yüzlerce Filistinliyi bir çukurda topladılar: Burası Srebrenitsa değil Gazze

Gazze 'de soykırıma devam eden terör devleti İsrail , akıllara durgunluk veren bir eyleme daha imza attı. Yüzlerce Filistinliyi bir çukurda toplayan soykırımcı İsrail, korku iklimi oluşturmak için yeni bir propaganda uyguluyor. İsrail kanalı Kanal 12'nin paylaştığı görüntülere ilişkin detaylar bilinmiyorken soykırımcı İsrail'in çukura topladığı Filistinlileri tek tek katledeceği düşünülüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN YENİ PROPAGANDA

Terör devleti İsrail'in medya organlarından Kanal 12, kıyamet senaryosuna benzer bir görüntü yayımladı. İki aydan fazla bir süredir direnişe devam eden Filistinlilere korku salmak için türlü senaryolar yazan soykırımcı İsrail, sosyal medya hesaplarından ve medya organlarından yaptığı yayınlarla korku iklimi oluşturmaya çalışıyor.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİYİ BİR ÇUKURDA TOPLADILAR

Kanal 12'nin Telegram hesabından yayımlanan bir görüntüde çok sayıda Filistinlin devasa bir çukura toplandığı görülüyor. Filistinlileri bir örnek giydiren soykırımcı İsrail'in paylaştığı görüntüde Filistinli esirlerin birkaç kişi bir araya toplanarak fotoğraflarının da çekildiği görülüyor.

UNITED NOTHING: GAZZE İKİNCİ SREBRENİTSA MI OLACAK?

İsrail kanalı tarafında yayımlanan "Gazze'de tutukluların gözaltına alınması" notu ile paylaşılan görüntülerin tam olarak nerede ve ne zaman çekildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat çukura toplanan Filistinlilerin katledileceği düşünülüyor.

Bosna Savaşı'nda "güvenli bölge" iddiası ile Srebrenitsa'ya sürüklenen Bosnalı sivillerin toplu katliama tabi tutulduğu görüntülere benzetilen fotoğraf "Gazze'de ikinci Srebrenitsa soykırımı mı yaşanacak?" sorusunu akıllara getirirken Batılı ülkeler, yine soykırımı izlemeye devam ediyor. Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler'in (United Nations) barış gücü için kullanılan "United Nothing" sözü de tekrar gündem oldu.

New York Times'tan gazeteci Aric Toler ise Kanal 12'nin haberini sosyal medya hesabından paylaşırken "Tutukluların çoğunun aynı gömleği giymesi biraz tuhaf. Sadece tahmin ediyorum: İsrailli yetkililer yakın zamanda tutukluların fotoğraflarını çekmeyeceklerini ve soyulmayacağını söyledi bu yüzden belki de arandıktan sonra giymeleri için bu gömlekleri getirmişlerdir." İfadelerini kullandı.