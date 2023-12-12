Soykırım ordusundan sansürsüz ceset görüntüleriyle psikolojik savaş: Bunun adı pornografi

Soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri "sansürsüz" Telegram kanallarını işlettiğini inkar ediyor. Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan bir askeri yetkili ise kanalların işletmesinin orduya ait olduğunu doğruladı ve "Askerlerin bu kadar sorunlu bir sayfayı işletmesi berbat bir şey." Dedi.

BUNUN ADI SAVAŞ PORNOSU

Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan iki gün sonra yani 9 Ekim'de "The Avengers" adıyla kurulan kanalın adı ertesi gün "Gazze"nin İbranice telaffuzu ve ardından "72 Bakire-Sansürsüz" olarak değiştirildi.

11 Ekim'de kanalda paylaşılan bir gönderide "Annelerini yakıyorlar… Elimizdeki videoya inanamayacaksınız! Kemiklerinin çıtırtısını duyabiliyorsunuz. Hemen yükleyeceğiz, hazırlanın.", Filistinli esirlerin cesetlerinin üzerinde ise "Hamam böceklerini yok ediyoruz. Hamas farelerini yok ediyoruz. Bu güzelliği paylaşın." İfadelerine yer verildi.

Kanalda her gece soykırımcı İsrail ordusunun fotoğraf ve videoları paylaşılıyor ve "Elimizde teröristlerin çılgın kayıtları var, kimsede olmayan belgelerimiz var, çok daha fazlasının sözünü veriyoruz." gibi ifadelerle reklam yapıyor.

BU İLK PSİKOLOJİK SAVAŞ DEĞİL

Soykırım ordusunun psikolojik savaş yürüttüğü kanal Gazze'den gelen görüntülerle de yetinmedi. 11 Ekim'de Beitar Kudüs futbol takımının şiddet yanlısı taraftar kulübü La Familia'nın üyelerinin de bulunduğu yüzlerce İsraillinin Hamas militanlarının tedavi edildiğine yönelik iddiaların ardından Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer Hastanesi'nde çıkardığı isyanın görüntülerini paylaştı ve "Kardeşlerim, kahramanlar, La Familia hayranları, sizi seviyorum! Kahramanlar Arapları becermeye geldi." İfadelerini kullandı.

Haaretz'in de belirttiğine göre soykırımcı İsrail ilk kez bu şekilde psikolojik savaş yürütmüyor. 2021'de de Gazze'yi hedef alan İsrail ordusu, Gazze'deki yıkımın görüntülerini sosyal medyada yayımlamış ve ardından hata yaptıklarını itiraf etmişti.