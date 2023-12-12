Terör devleti İsrail Türk bankalarını açık hedef haline getirdi! Karada ışık yok çare yeni senaryo

Terör devleti İsrail'in kara saldırısına devam ettiği Gazze 'de en büyük korkusu hala Hamas 'ın bölgeyi örümcek ağı gibi saran tünelleri. Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan terör devleti, karada büyük bir tedirginlikle hareket ederken ABD'nin Hollywoodvari senaryoları ile kahramanlık hikayelerine sığınıyor ve de soykırıma karşı çıkan ülkeleri hedef alıyor.

"İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin şık yeni binası Boğaz'ın muhteşem manzarasını sunuyor. Yaklaşık 40.000 metrekarelik (430.000 fit kare) yapı, gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip ve koyu cam pencereleri ona modern bir cephe kazandırıyor. Binayı inşa eden şirket Trend GYO, İstanbul borsasında işlem görüyor ancak resmi belgeleri büyük sırrını açıklamıyor- ki bu aslında çok iyi bilinen bir sır: Hamas'a ait." cümleleri ile başlayan haberde soykırımcı İsrail Türkiye'yi açık hedef haline getirdi.

İsrail gazetesi Haaretz, Hamas 'ın finansmanının Türkiye olduğunu iddia etti ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni, Kuveyt Türk, QNB Finansbank ve Halkbank'ı tek tek hedef gösterdi.

Hamas'ın sivil harcamalarının Trend GYO'dan geldiğini iddia eden Haaretz, ödemelerin düzensiz olduğunu da belirtirken yılda bir ila 1,2 milyar dolar arasında para aktarıldığını iddia etti.

Haaretz'in Türkiye'den sonraki ikinci hedefi ise Katar oldu. Katar'ın yılda 360 milyon dolar ile Gazze'ye en büyük yardımı yaptığını belirten Haaretz, Birleşmiş Miletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), İran ve insani yardım kuruluşlarından gelen maddi yardımın Hamas'ın askeri kanadına aktarıldığını iddia etti.

SOYKIRIMA KARŞI EN GÜÇLÜ SESİ HEDEF ALDI

Türkiye'yi açıkça hedef alan soykırımcı İsrail, özellikle Türkiye'nin bölgeye yönelik yardımları üzerinde durdu. Türkiye'den Gazze'ye yapılan yardımların Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugaylarına aktarıldığını iddia eden Haaretz, bu bütçenin içinde "tünel ödemeleri, roket üretimi, üs ve karakol inşaatı" gibi maliyetlerin de yer aldığını belirtti.

Terör devleti İsrail, iki aydan fazla bir süredir Gazze'de yaptığı soykırıma en sert şekilde karşı çıkan Türkiye'yi etkisizleştirmek için sözde bir kripto para birimi ağı da ortaya çıkardı. 7 Ekim'de dünyanın gözü önünde rezil olan istihbarat kaynaklarını kaynak gösteren Haaretz, Türkiye'den el-Kassam Tugaylarına aktarıldığını iddia ettiği paranın kripto para birimleri ile aktarıldığını iddia etti.

SOYKIRIMCININ YAHYA SİNWAR TAKINTISI

Soykırımcı İsrail, takıntılı bir şekilde aradığı Hamas lideri Yahya Sinwar'ın güvendiği isimler olarak aktardığı isimlerin söz konusu havale işleminde yer aldığını belirtti ve üç Türk bankasını açıkça hedef gösterdi. Bunlar Halkbank, QNB Finansbank ve Türkiye'de faaliyet gösteren Kuveyt bankası Kuveyt Türk.

TEK TEK HEDEF GÖSTERDİ

Soykırımcı İsrail, kendisi gibi ABD'nin de Hamas'ın sözde finans ağını bildiğini belirtti ve "Döviz bozdurma şirketlerinin isimleri ve adresleri, yaptırımları (Hamas'a yönelik) ihlal eden bankaların isimleri ve Hamas'ın mali sisteminin üst düzey yöneticilerinin isimlerinin de bilindiğini belirtti ve bu isimleri tek tek hedef gösterdi. Haaretz'in ifşa ettiği isimler ise şu şekilde: Hamas'ın mali sisteminin başı Zaher Ali Mousa Jabarin; Hamas'ın uluslararası yatırımlarının başı Ahmed Şerif Abdullah Odeh; Hamas'ın küresel bağış toplama başkanı Hisham Younis Yahia Qafisheh; ve Trend GYO CEO'su Amer Kamal Sharif Alshawa.

Haaretz, 7 Ekim'deki hezimetin ardından terör devleti İsrail'in kasım ayının sonunda "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Yasaklama Kurumu" adlı bir görev gücü kurduğunu belirtti. Soykırım ordusunun eski bir subayının açıklamalarına yer veren Haaretz, subayın "Sinwar'ın Türkiye'den para gelmesini beklediğinden eminim, para olmadan çalışacak kimsesi olmayacak." İfadelerini kullandı.