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Siyonistlerin KKTC'de 25 bin dönüm arsa aldığı iddia edildi! Planın adı: Sessiz kıskaç

Dünyanın dört bir yanındaki siyonistler, Kıbrıs’ı mekan belledi! 2 binden fazla şirket kurup özellikle İskele Bölgesi’ne yerleşti. Geniş araziler alıp, dev siteler kurdukları iddia edildi. 380 bin nüfuslu Ada’daki sayıları, 35 bini geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 16:09
Siyonistlerin KKTC’de 25 bin dönüm arsa aldığı iddia edildi! Planın adı: Sessiz kıskaç

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SESLİ DİNLE

İsrail-Hamas savaşı sürerken, ortalığı karıştıracak bir haber de KKTC'den geldi. KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci Sabahattin İsmail, siyonist sermayesinin KKTC'yi işgal ettiğine dikkat çekti. Karpaz Gate Marina'nın arkasında kolonileşme olduğunu bildirdi. Kıbrıs'taki 380 binlik nüfusun 35 bininin Siyonistler'den meydana geldiği ifade edilirken, şu ana kadar 25 bin dönüm arazinin sahibi oldukları da belirtildi.


İKİ BİN ŞİRKET KURDULAR
Ayrıca, savaşlar sebebiyle Kıbrıs'a gelen Siyonistlerin, her alanda toplam 2 bin şirket kurduğu gündeme getirildi. Bu iddiaların sorulduğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta mülk alanlar AB'ye üye olmasına rağmen, yavaş yavaş KKTC'ye yatırım yapmaya başladığına dikkat çekti. "Ukrayna savaşından kaçanların bir bölümü KKTC'ye geldi. KKTC'ye ilgi artıyor" dedi. Tatar, yabancıya konut satışı için öncelikle güvenlik soruşturması yapıldığına, ardından da Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar sonucunda konut alınabildiğine dikkat çekti.

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İSKELE'DE TÜRK YOK
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi" konferansına katıldı. "Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bizi kimse yalnız görmesin" dedi.


Siyonistlerin özellikle KKTC'nin İskele Bölgesi'nde geniş araziler ve binlerce konut aldığı ortaya çıktı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, "İskele bölgesinde nüfus olarak artık Türk kalmadığını, Rus, Ukrayna, İsrail ile Ermeni kökenlilerin burada KKTC vatandaşı olarak vatandaşlık aldıklarını" belirtti...

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Gazeteci Sabahattin İsmail, "Cumhurbaşkanı Tatar Siyonistler'in aldığı mülkler konusunda spekülasyon yapıldığını, iddia sahiplerinin belge ortaya koyması gerektiğini belirtti. Yeni belgeler yayınlayacağım" dedi.

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