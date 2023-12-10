Kıbrıs’ta neler oluyor? İsrail neden toprak alıyor? 25 bin dönüm arazi niçin alındı? 2 bin şirket neden kuruldu? İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İran başta olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıkmıştı.
KKTC'de son 5 yılda inşaat sektörüne, başta Yahudiler olmak üzere yabancıların ilgisinin hızla arttığı biliniyor. Bu gelişmeler ışığında on binlerce Yahudi'nin Siyonist bir yatırım yaptığı iddiaları yeniden gündeme geldi.
BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ YAVAŞ YAVAŞ ELE GEÇİRİLİYOR
Gözlemciler, KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgularken, İsrail'le ilişkili aracılar tarafından ülkenin kuzeyinde on binlerce dönüm arazinin gizli sözleşmelerle adeta Filistin modeli uygulanarak KKTC'nin yavaş yavaş ele geçirildiğini ileri sürüyor.
KONU MECLİS'E GİDECEK
Konuya ilişkin açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Öyle bir yapılaşma olduğu doğru. Biz önlemimizi alıyoruz. Bu konuda hükümet yasa tasarısı hazırlıyor. Detaylıca çalışıyoruz. Başbakan ile İçişleri Bakanı tedbirler alabilmek için ilgili yasaları da düzenleyecek. Yabancılar KKTC'de muhakkak güvenlik soruşturmasından sonra mal alabilmekte. Önümüzdeki günlerde bu konu Meclis'te görüşülecek. Bir kanunla halledebileceğimiz bir konu. Korkmayın."ifadelerini kullanmıştı.
KKTC'DE NELER OLUYOR?
Tüm bu yaşanan ardından, KKTC yaşanan gelişmeler A Haber ekranlarındaki 'Canan Barlas Gündem' programında ele alındı. Peki KKTC'de neler yaşanıyor? İsrail neden toprak alıyor? 25 bin dönüm arazi niçin alındı? 2 bin şirket neden kuruldu? İşte konuya ilişkim tüm detaylar...