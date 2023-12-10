Kıbrıs’ta neler oluyor? İsrail neden toprak alıyor? 25 bin dönüm arazi niçin alındı? 2 bin şirket neden kuruldu? İşte detaylar...





Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları: 1917 yılında Yahudilerin Filistin bölgesinde toprak alma girişimlerinin benzerini şu anda KKTC'de yaşıyoruz. Paraların çantalarla geldiği inşaat firmalarının gerçekten orada aktif rol oynadığını söyleyebiliriz. Ben bunları gözümle gördüm; emlakçılar, taksiciler ve esnafla görüştüm.



2 bin tane inşaat şirketi kurulmuş. Çoğu KKTC sahipli görünüyor ancak arkasında parayı finanse edenler Yahudiler. Arka planda paraları İsrail'den gelen çantalarla dolu para, yanaşan teknelere aktarılıyor.





KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Büyükelçimiz Metin Fevzioğlu ile yaptığımız görüşmelerde orada büyük bir yapılaşma olduğunu ve şu an bunu daha net görülmeye başlandığını ve yasal düzenleme yapılacağı aktarıldı.



Buradaki sistemde bir avukata para veriliyor. Satan ve alan şeklinde aralarında bir sözleşme yapılıyor ve resmiyette hiçbir şey gözükmüyor. Bu şekilde 25 bin tane daire satılmış. Zaten Ada'nın toplam nüfusu 380 bin, eğer bu şekilde ve bu hızda giderse 10 yıl sonra buranın çoğunluğu Yahudilere geçecek.





Burada başka bir hedefleri var; küçük bir İsrail oluşturmaya çalışıyorlar. Sinagoglar evlerin ve sitelerin giriş katlarına yapılmış. Her şey İbranice yazılmaya başlamış. Gezdiğim bölgede her 100 kişiden 95'i Yahudi kökenliydi.





KKTC'de böyle bir tabloyu görmekten çekindim. Sanki Tel Aviv'de geziyoruz. KKTC'yi Yahudileştirme sistemi aktif bir şekilde devam ediyor. Araziler alınıyor satılıyor el değiştiriyor. 10 sene sonra nüfus yapısı komple değişecek.



Normalde KKTC'de çok katlı evler yoktur. Ancak fotoğrafta gördüğünüz gibi; 20 katlı apartmanlar ve siteler yapılıyor. Benim gittiğim yer İskele ve Karpaz bölgesi… On binlerce apartman var burada.