KKTC’de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde (KKTC) İran başta olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; KKTC'nin özellikle kuzey bölgesinde Yahudilerin yerleşmesi, satılan araziler ile yeni dev blokların yapılarak avukatlar aracılığıyla satın alındığı belirtildi.

KKTC'de son 5 yılda inşaat sektörüne, başta Yahudiler olmak üzere yabancıların ilgisinin hızla arttığı biliniyor. Bu gelişmeler ışığında on binlerce Yahudi'nin Siyonist bir yatırım yaptığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ YAVAŞ YAVAŞ ELE GEÇİRİLİYOR

Gözlemciler, KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgularken, İsrail'le ilişkili aracılar tarafından ülkenin kuzeyinde on binlerce dönüm arazinin gizli sözleşmelerle adeta Filistin modeli uygulanarak KKTC'nin yavaş yavaş ele geçirildiğini ileri sürüyor.

Savaşları gerekçe gösterek KKTC'ye gelen Yahudilerin, her alanda toplam 2 bin şirket kurduğunu belirten iddia sahipleri; İsraillilerin yanı sıra birçok ülkeden gelen zengin Siyonist Yahudilerin, adanın kuzey ucundan Tel Aviv'i gören yerlerde toplanmasına "Adanın kuzeyinde yeni İsrail mi kuruluyor?" diyerek tepki gösteriyor. KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eski danışmanı olan gazeteci, yazar ve tarihçi Sabahattin İsmail de konuyla ilgili yaptığı araştırmaları sosyal medya hesabından paylaşıyor.