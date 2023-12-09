İsrail soykırıma sessiz kalan İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson’a boyalı protesto

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, kadın demeden mazlumlara ölüm yağdırıyor. Adeta dünyanın en büyük mezarlığı haline Gazze'ye dünyanın dört bir yanından destek gelirken, soykırıma sessiz kalanlara ise tepki yağmaya devam ediyor.
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, kadın demeden mazlumlara ölüm yağdırıyor. Adeta dünyanın en büyük mezarlığı haline Gazze'ye dünyanın dört bir yanından destek gelirken, soykırıma sessiz kalanlara ise tepki yağmaya devam ediyor.
ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE, ABD...
İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi.
İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu kentin tarihi merkezi City'deki Bank bölgesinde toplananlar, Gazze'de kalıcı ateşkes talebini dile getirmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes talep edilen karar tasarısının kabul edilmemesini protesto etmek için parlamento binasına yürüdü.
VIVE LA RESISTANCE!
Fransa'da bir araya gelen göstericiler başta başkent Paris olmak üzere Nice ve Touluse şehirlerinde toplandı ve Filistin'e destek için "Vive la résistance" yani "Direnişe devam" sloganları attı.
HEMEN ŞİMDİ ATEŞKES!
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelen protestocular, "Hemen şimdi ateşkes!" sloganları attı.
İSKOÇYA: SOYKIRIMI DESTEKLEMEYİN
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde yüzlerce kişi, "İşgali durdurun, soykırımı desteklemeyin" sloganı atarak, İsrail ve destekçilerine tepki gösterdi.
İZLANDALI BAKANA BOYALI TEPKİ
Dünyanın dört bir yanından Gazze için destek yağarken, sessiz kalan siyasilere de tepki yağmaya devam ediyor. İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, bir konferans salonunda yaptığı konuşması sırasında Filistin destekçisi kadın bir dinleyicinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.
Filistin'deki katliama kayıtsız kalan kalan İzlanda Dışişleri Bakanı'na kırmızı boya fırlatıldı
FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTI AÇILDI
Bakan'ın konuşma yaptığı sırada sahneye atlayan protestocular, toz boyayı attıktan sonra sahnede pankart açarak Filistin'e destek mesajı verdi.