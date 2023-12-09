İsrail soykırıma sessiz kalan İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson’a boyalı protesto

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, kadın demeden mazlumlara ölüm yağdırıyor. Adeta dünyanın en büyük mezarlığı haline Gazze'ye dünyanın dört bir yanından destek gelirken, soykırıma sessiz kalanlara ise tepki yağmaya devam ediyor.





ALMANYA, FRANSA, İNGİLTERE, ABD...

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi.



İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu kentin tarihi merkezi City'deki Bank bölgesinde toplananlar, Gazze'de kalıcı ateşkes talebini dile getirmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes talep edilen karar tasarısının kabul edilmemesini protesto etmek için parlamento binasına yürüdü.