Katilin piyonu Antony Blinken'e büyük şok! ABD'nin Katil İsrail'e desteğine "kanlı ellerle" protesto

Katil İsrail ordusu katliamın 25'inci gününde ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. ABD'nin Katil İsrail'e desteği yönelik desteğini protesto eden göstericiler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de katıldığı Kongre toplantısında, "kanlı" ellerini havaya kaldırdı. Filistin lehine yazılar da açan göstericiler, ABD'nin İsrail katliamına verdiği desteği protesto etti. Çok sayıda protestocu Blinken'in Beyaz Saray'ın 106 milyar dolarlık ulusal güvenlik fonu hakkında konuştuğu sırada sözünü keserken, "Ateşkes hemen" şeklinde bağırdı. İşte kare kare o anlar...