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Yunan basınında tek gündem Başkan Erdoğan’ın ziyareti: Atina’da hayat durdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan’ın başkenti Atina’ya düzenlediği resmi ziyaret, Yunan basınına damga vurdu. Başkan Erdoğan’ın gelişini dakika dakika takip eden Yunan basını, Atina sokaklarının Başkan için boşaltıldığına dikkat çekerken Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki ilişkilerin son dönemde nasıl değiştiğine dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:43 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:43
Yunan basınında tek gündem Başkan Erdoğan’ın ziyareti: Atina’da hayat durdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da. Yunanistan ile Kıbrıs ve Adalar Denizi konusundaki anlaşmazlıkların ve had safhaya çıkan gerilimin ardından Ankara-Atina hattında ılımlı bir hava esmeye başlarken Başkan Erdoğan'ın Atina'ya düzenlediği resmi ziyaret, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

YUNAN BASINI DAKİKA DAKİKA TAKİP EDİYOR

Yunan basını Başkan Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetin ziyaretini dakika dakika takip ediyor.

Yunanistan'ın en çok takip edilen gazetelerinden Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın Salı günü kendilerine verdiği röportajda Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis için "Dostum Kiryakos, sen bizi tehdit etmezsen biz de seni etmeyiz." şeklindeki seslenişine vurgu yaptı ve "'Benim için artık Miçotakis yok'tan 'Dost Kiryakos'a" ifadelerini kullandı.

ATİNA İŞ BİRLİĞİ İSTİYOR

Kathimerini gazetesi, ayrıca, Başkan Erdoğan'ın resmi ziyareti için Atina'da trafik düzenlemeleri yapıldığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın günlük planını okuyuculara sunan Kathimerini, Yunan hükümet kaynaklarının Başkan Erdoğan'ın sabah Atina'ya gelişi nedeniyle Yunan hükümetinin Türkiye ile bugünkü Yüksek İşbirliği Konseyi'ne samimi bir iş birliği arzusuyla geldiğinin altını çiziyor.

Bir diğer Yunan gazetesi In.gr ise "Erdoğan'ın Atina'ya gelişi için her şey hazır – Olumlu gündem ve 'dikenler'" başlıklı haberde Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri geliştirmek için atacağı adımları aktardı. Olumlu gündem başlığı altında Atina'nın Türkiye ile ilişkileri geliştirme arzusuna dikkat çekildi.

Prothema.gr de Başkan Erdoğan'ın Atina ziyaretini adım adım takip ediyor.

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