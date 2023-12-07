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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 12:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 13:00

🤝 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou İle Görüştü: Yeni Bir Dönem Mesajı Verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropoulou ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Geniş bir heyetle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef, aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda, hangi alanlarda ne gibi adımlar atacağız bunları görüşeceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum"" dedi.

Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atinada
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina'da

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