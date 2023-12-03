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ABD'den soykırımcı İsrail'e dev cephane! Gazze'de Blu-109 katliamı

Terör devleti İsrail, 17 binden fazla Filistinli'yi katletti. İşte o bombaların, füzelerin ve kurşunların çoğu ABD'den gitti. Başta sığınak delici Blu-109 olmak üzere yüzbinlerce "Ölüm silahı" özel uçaklarla gönderildi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'- deki soykırımın hesabını mutlaka vereceğini söyledi. Netanyahu'nun yargılanacağını belirtti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 07:01
ABD’den soykırımcı İsrail’e dev cephane! Gazze’de Blu-109 katliamı

Mühimmat sevkiyatı, savaşın başladığı 7 Ekim'den itibaren yapıldı. 40 günde, 145 Amerikan askeri kargo uçağı, İsrail'e silah taşıdı.

Pentagon, cephane listesini özellikle sakladı. Ama Amerikan medyası, gizli kaynaklara ulaştı. Katliam listesini açıkladı.

- Sığınak delici bomba
- 7 bin adet

MK 82
- Güdümsüz bomba
- 5 bin 900 adet




MK84
- F-16 bombası
- 5 bin 400 adet


GBU-39 SDB
- Küçük çap bomba
- 2 bin adet




CBU-100
Küme bombası
300 adet


GBU-39
- Hassas güdümlü bomba
- Bin 100 adet


PAVEWAY
- Lazer güdümlü bomba
- 280 adet




HESABINI LAHEY'DE VERECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'- deki soykırımın hesabını mutlaka vereceğini söyledi. Netanyahu'nun yargılanacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına sert çıktı:

İSRAİL'İN hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi.

HAMAS'IN dışlanması, Hamas'ın yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil.

LAHEY'DE Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların, bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır.

BİZLER bu davanın üst seviyede takibini yapacağız. Beklentimiz verdiğimiz belgeler, bilgilerle beraber Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde inşallah olumlu neticeler alma istikametinde.

PEŞİNİ bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bunun için dünyaya görev düşüyor.

ER ya da geç, mutlaka İsrail bunun hesabını verecek. Buna sessiz kalmanın utancını, dilini zalime uzatmaya çekinenler muhakkak yaşayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğandan BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar



BİZ tarihin hiçbir döneminde zalim de olmadık, zulme rıza da göstermedik. Bu yüzden alnımız aktır. Ancak bugün sessiz kalanların yüzleri kararmaktadır.

NETANYAHU yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam tarihe bir kara leke olarak geçti. Bu leke sadece Netanyahu'nun değil, ona şartsız ve koşulsuz destek veren ülkelerin alnına da yapıştı.

BU devletlerin ve uluslararası kuruluşların kayıtsızlığını dünya asla unutmayacak. Yıllar ve nesiller boyunca bu sessizliklerinin bedelini ödeyecekler.

ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi'nin bu soykırıma ceza vermesi için elimizden geleni yapacağız. Ancak küresel sistemin çarpıklığı nedeniyle bir yerde bunun önüne geçmeye çalışanlar olacaktır.

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