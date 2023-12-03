ABD’den soykırımcı İsrail’e dev cephane! Gazze’de Blu-109 katliamı







HESABINI LAHEY'DE VERECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'- deki soykırımın hesabını mutlaka vereceğini söyledi. Netanyahu'nun yargılanacağını belirtti.



Başkan Erdoğan, BAE dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına sert çıktı:



İSRAİL'İN hukuk tanımaz yaklaşımı neticesinde gelinen durum, endişelerimizde haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi.



HAMAS'IN dışlanması, Hamas'ın yok edilmesi gerçekçi bir senaryo değil.



LAHEY'DE Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların, bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır.



BİZLER bu davanın üst seviyede takibini yapacağız. Beklentimiz verdiğimiz belgeler, bilgilerle beraber Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde inşallah olumlu neticeler alma istikametinde.



PEŞİNİ bırakmayacağız, takipçisi olacağız. Biz bu soykırımda parmağı olan tüm İsrail yöneticilerinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bunun için dünyaya görev düşüyor.



ER ya da geç, mutlaka İsrail bunun hesabını verecek. Buna sessiz kalmanın utancını, dilini zalime uzatmaya çekinenler muhakkak yaşayacak.