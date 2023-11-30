Renate Bar’dan soykırım ordusuna özel konser: Siyonist şarkıcı ‘Yahya Sinwar ve Gazze’nin tamamı ölecek’ diye haykırırken Paris’te Filistin bayrağı açan Melanie Martinez’in mikrofonu kapatıldı

Soykırımcı İsrail Gazze'de ve Batı Şeria' da saldırılara tam gaz devam ederken Batı basını da terör devletine destek vermeye devam ediyor. Siyonist şarkıcı Renate Bar, soykırım ordusuna özel konser verip vahşet çağrısı yaparken Paris'te verdiği konser sırasında Filistin bayrağı açan Melanie Martinez'in mikrofonu kapatıldı.
SOYKIRIM ORDUSUNA ÖZEL KONSER
İsrailli şarkıcı Renate Bar, soykırım ordusuna özel konser verdi. Siyonist şarkıcı "Ey Sultanın Kızı" şarkısı eşliğinde "Yarın Yahya Sinwar ve Gazze'nin tamamı ölecek" şarkısını söyledi. Batı ise İsrailli şarkıcının yaptığı vahşet çağrısını resmen görmezden geldi.
FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ŞARKICIYA SANSÜR
Siyonist şarkıcı soykırım ordusuna verdiği konserde katliam çağrısı yaparken Paris'te konser veren ünlü şarkıcı Melanie Martinez ise pazar günü verdiği konserde Filistin bayrağı açtığı için sansüre uğradı.
MİKROFONU KAPATILDI
Zenith Paris'te La Villette'deki konserinin sonunda hayranlarına Filistin bayrağı açan ve "Filistin'i özgürleştirin. Hemen ateşkes yapın" diye seslenen Martinez'in mikrofonu kapatıldı.