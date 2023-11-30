Renate Bar’dan soykırım ordusuna özel konser: Siyonist şarkıcı ‘Yahya Sinwar ve Gazze’nin tamamı ölecek’ diye haykırırken Paris’te Filistin bayrağı açan Melanie Martinez’in mikrofonu kapatıldı

Soykırımcı İsrail Gazze'de ve Batı Şeria' da saldırılara tam gaz devam ederken Batı basını da terör devletine destek vermeye devam ediyor. Siyonist şarkıcı Renate Bar, soykırım ordusuna özel konser verip vahşet çağrısı yaparken Paris'te verdiği konser sırasında Filistin bayrağı açan Melanie Martinez'in mikrofonu kapatıldı.