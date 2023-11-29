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Beyaz Saray Gazze’yi destekleyen üst düzey CIA yetkilisi ile çalkalanıyor! Facebook’ta Filistin bayrağı paylaştığı için topa tutuluyor

ABD üst düzey bir CIA yetkilisinin sosyal medyada yaptığı Filistin bayrağı paylaşımı ile çalkalanıyor. Facebook’ta kapak fotoğrafına “Filistin bayrağı sallayan bir adam” görseli ekleyen CIA yetkilisi resmen topa tutuldu. Bir diğer paylaşımında ise üzerinde “Özgür Filistin” yazılı bir çıkartmanın yer aldığı bir özçekim yayımlayan CIA yetkilisi, Filistin yanlısı olmakla suçlanıyor.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 14:53 Güncelleme 29 Kasım 2023, 15:05
Beyaz Saray Gazze’yi destekleyen üst düzey CIA yetkilisi ile çalkalanıyor! Facebook’ta Filistin bayrağı paylaştığı için topa tutuluyor

ABD'de üst düzey bir CIA yetkilisinin Filistin bayraklı bir sosyal medya paylaşımı yapması gündeme bomba gibi oturdu. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan iki hafta sonra kişisel Facebook hesabında Filistin yanlısı bir fotoğraf paylaşan CIA yetkilisi ABD'de resmen topa tutuluyor.

FİLİSTİN BAYRAĞI PAYLAŞAN CIA YETKİLİSİ TOPA TUTULUYOR

CIA'in analizden sorumlu direktör yardımcısı, 21 Ekim'de Facebook kapak fotoğrafını Filistin bayrağı taşıyan bir adamın resmi ile değiştirmesinin ardından siyonist lobinin hedefi haline geldi. İngiliz Financial Times, CIA yetkilisinin ismini vermek istemediğini belirtip kimliğini gizli tutarken paylaşımın ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırımcı İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerektiğine dair baskılar nedeniyle yönetim içinde gerilimin son derece arttığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti.

ÖZGÜR FİLİSTİN PAYLAŞIMI BEYAZ SARAY'A BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Financial Times'ın belirttiğine göre üst düzey CIA yetkilisi, Filistin bayraklı kapak fotoğrafının yanı sıra üzerinde "Özgür Filistin" yazılı bir çıkartmanın yer aldığı bir öz çekim de yayımladı. Öte yandan bu fotoğrafın Aksa Tufanı Operasyonu ile çılgına dönen İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılardan yıllar önce paylaşıldığı belirtildi.

CIA YETKİLİLERİ HEDEF TAHTASINA OTURTTU

CIA yetkilisini tanıyan bir kişi "Subay, Orta Doğu'nun her alanında geniş bir deneyime sahip bir kariyer analistidir ve bu gönderi (Filistin bayrağı) çatışmaya ilişkin bir pozisyonu ifade etme amacını taşımıyordu." şeklinde konuştu. Ayrıca, CIA yetkilisinin Facebook'ta antisemitizme karşı tavır alan paylaşımlar yaptığına da dikkat çekti.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

CIA üst düzey yetkilisine kariyer sitesi LinkedIn üzerinden ulaşmaya çalıştıklarını fakat cevap alamadıklarını belirten Financial Times, yetkilinin pazartesi günü Facebook hesabında son bir buçuk yıl içinde paylaştığı Filistin ile ilgisi olsun olmasın tüm görüntüleri sildiğine dikkat çekti.

CIA yetkilisi Filistin yanlısı paylaşımı dolayısıyla resmen hedef tahtasına oturtuldu. Dört eski istihbarat yetkilisi, söz konusu yetkilinin "bölücü bir konu hakkında siyasi görüşlerini gösteren bir fotoğrafı Facebook'ta yayımlamasına şaşırdıklarını" söyledi.

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ABD Başkanı'na sunulan son derece gizli istihbaratların derlemesi olan "Başkanın Günlük Özeti"nin üretimini denetleyen CIA direktör yardımcısı ve beraberindeki iki kişinin teşkilat içinde dağıtılan tüm analizlerin onaylanmasından sorumlu olduğu belirtildi.

Bir diğer eski istihbarat yetkilisi ise "Krizin ortasında üst düzey bir analitik yöneticisinin açıkça tartışmalı bir siyasi açıklamayı kamuya açık bir şekilde yayımlaması zayıf kararların bariz bir göstergesidir." dedi ve söz konusu yetkilinin diğer istihbarat görevlileri tarafından endişe ile takip edildiğini söyledi. Başka bir eski yetkili ise "CIA'in İsrailli yetkililerle irtibat kapasitesi açısından uzun süredir devam eden inanılmaz derecede yakın ilişkisi göz önüne alındığında bu üst düzey bir teşkilat yetkilisi için son derece düzensiz olacaktır." dedi.

Eski istihbarat yetkililerinden bir diğeri ise "Direktör Burns'ün İsrail'de devam eden krizde oynadığı rol göz önünde bulundurulduğunda üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinin bu doğrultudaki sosyal medya faaliyetleri olağanüstü ve şaşırtıcı derecede kötü kararları yansıtıyor." dedi. Dördüncü yetkili ise "temelde tarafsız olması gereken bir kişinin taraflı göründüğünü" belirtti.

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CIA'DEN FİLİSTİN BAYRAĞI AÇIKLAMASI

CIA ise yaptığı açıklamada "CIA memurları, bir teşkilat olarak yaptığımız işin özünde yer alan analitik objektifliğe kendilerini adamıştır. CIA görevlilerinin kişisel görüşleri olabilir ancak bu onların veya CIA'in tarafsız analize bağlılığını azaltmaz." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail'e her türlü desteği veren ABD Başkanı Joe Biden, dünya çapında büyük tepkiler alırken Beyaz Saray'daki görevliler de Biden'ın İsrail desteğine karşı ikiye bölünmüş durumda. Onlarca ABD'li diplomat, kasım ayında Biden'ın yaklaşımına ilişkin resmi protestolar düzenledi. Aralarında atanmış görevlilerin de bulunduğu yüzlerce hükümet çalışanı, Biden'ı ateşkes talep etmeye ve Gazze'ye daha fazla yardımda bulunulmasına izin vermeye çağıran bir mektuba imza attı.

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