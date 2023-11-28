Beyaz Saray önünde Gazze eylemi! Dünyaca ünlü yıldız Cyntia Nixon Filistinliler için açlık grevinde

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ CYNTIA NIXON DA GREVDE

Dünyaca ünlü yıldız Cyntia Nixon, kendisini "büyükanne ve büyükbabaları soykırımdan sağ kurtulan Yahudi çocukların annesi" olarak tanıttı ve "İsrail yedi hafta içinde küçücük toprak parçasında 20 yıl boyunca tüm Afganistan'da savaşta öldürülen sivillerden daha fazla sivili öldürdü." dedi.

"İnsanların bunu sivil kayıpların savaşın rutin bir bedeli olduğunu söyleyerek örtbas etmelerinden bıktım. Bu rakamlarda rutin bir şey yok. Bu ölümlerin rutin bir yanı yok." şeklinde konuşan Nixon, Gazze'de öldürülen 6 bin 150 çocuğun 2022 yılı boyunca onlarca savaş bölgesinde öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu belirtti.