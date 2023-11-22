Beyaz Saray hedef gösterdi İsrail vurdu! ABD dergisinden yardım konvoyu ve hastane saldırıları itirafı

SOYKIRIMCIYA ABD REHBERLİĞİ

Politico'nun haberinde Gazze'de tıbbi tesislerinin ve yardım konvoylarının hedef gösterilmesi ile ilgili kritik bir cümle yer aldı. Soykırım itirafçısı Politico, "ABD'nin resmi bir 'saldırıya hayır' listesi mi hazırladığı yoksa bir defaya mahsus rehberlik mi sağladığı belli değil" ifadelerini kullanırken ABD'nin hedefinin İsrail'in söz konusu hedeflere saldırmasını önlemek değil aksine bombardıman için hedef göstermek olduğunu da özellikle vurguladı.

HASTANELERİN KOORDİNATLARINI VERDİLER

Haberde ayrıca, yetkililerin Gazze'de gıda ve tıbbi bakım sağlayan, hastanelerde, küçük ofislerde faaliyet gösteren ve misafirhanelerde yaşayan grupların koordinatlarının iletilmesine yardımcı olduğu belirtildi. ABD'nin İsrail'e koordinatlarını verdiği bölgeler arasında adeta bir mezarlık haline getirilen Şifa Hastanesi de yer alıyordu.

ABD'nin savaş suçuna yardım ve yataklık ettiğini açıkça belirten Politico, bir yandan da ABD'nin konum bilgilerini İsrail'e yardım görevlilerinin ve hastanelerin bombalanmasını engellemek için paylaştığını iddia etti ve İsrail'in ABD'ye rağmen bu bölgeleri bombaladığını iddia etti. Fakat Politico'nun bu ifadesi ABD'nin sağlık merkezlerini açıkça hedef gösterdiği gerçeğini örtbas etmek için Batı'nın gözünde bile yeterli olamayacak bir iddia.

ABD dergisinin haberinde dikkat çeken bir diğer nokta ise İsrail'e hedef koordinatlarını veren diğer ülkeler. Politico, İsrail'e bu tür verileri sağlayan tek ülkenin ABD olmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

ABD İsrail'e bu tür verileri sağlayan tek grup değil. Sözde insani çatışmaların çözümü için ana takas merkezi Birleşmiş Milletler'dir. Gazze'deki insani yardım kuruluşları, yoğun bombardıman altında daha fazla sivil kaybını önlemek için öncelikle BM sistemine güvendiklerini ve koordinatlarını ABD'ye ve doğrudan İsrail hükümetine gönderdiklerini söylüyor.