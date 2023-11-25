CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze’de ateşkes Batı Şeria’da saldırı

Soykırımcı İsrail'in 50 gündür yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze'de ateşkes dört günlük ateşkes devam ediyor..

ATEŞKES RESMEN BAŞLADI

Gazze'de insani ateşkes cuma günü saat 08.00 itibarıyla başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin 4 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlanan insani ara süreci ve salıverilecek esirlere ilişkin bilgi verdi. Ensari, varılan mutabakat çerçevesinde çatışmalara insani aranın cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacağını ve ilk esir takasının aynı gün 16.00 (TSİ 17.00) sularında gerçekleşeceğini söyledi.



İSRAİL'İ FİLİSTİNLİLERİ SERBEST BIRAKTI

İlerleyen saaatlerde de terör devleti İsrail, 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını doğruladı.





Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne toplandı.

İsrail askerleri, Betunya'da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine havai fişek fırlatarak tekbir getirdi.

Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya'ya ulaştı.

İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahaleye devam ediyor.

İSRAİL SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİ'Yİ TUTUKLAYARAK YASAK GETİRDİ

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yaşayan ve bu akşam serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin basına açıklama yapmasını yasakladı.

Ayrıca serbest kalacak tutuklunun evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Buna ek olarak serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmamaları istendi.







KASSAM TUGAYLARI: İSRAİLLİ ESİRLER ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİNE TESLİM EDİLDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgalcilerin esirlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslimini tamamladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan esirlerin, İsrail'e teslim edilmek üzere Mısır tarafına teslim edildiği kaydedildi.