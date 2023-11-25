CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze’de ateşkes Batı Şeria’da saldırı

İNSANİ ARA GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR İÇİN FIRSAT
Başkan Biden, çatışmalara insani ara verilmesinin Gazze'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için fırsat olduğunu dile getirdi.
Biden, ABD'nin Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile insani yardımlarla ilgili görüştüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.
BİDEN'DAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU
Orta Doğu'daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.
Biden ayrıca, İsrail'in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde "sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini" belirtti.
İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli mahkumların da Ofer Hastanesi'nden Doğu Kudüs'teki evlerine gönderileceği aktarıldı.
İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının bir nümayişe dönüşmesine karşı önlem alınması için tüm talimatları verdiğini söyledi.
FİLİSTİNLİLER EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI
Gazeteci Ayman el-Jadi, 4 günlük geçici ateşkesin başlamasının ardından Filistinli ailelerin evlerine dönmeye başladığını gösteren görüntüleri paylaştı.
KATİL İSRAİL'İN KATLETTİĞİ SİVİLLERİN SAYISI 15 BİN OLDU
Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 15 bine yükseldiğini ifade etti.
HİZBULLAH İSRAİL GEMİSİNİ VURDU
Hizbullah'ın cuma günü Hamas ile katil İsrail arasında ateşkes başlamadan sadece saatler önce İsrail'e ait bir kargo gemisini vurduğu ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansı AP, ABD'li bir savunma yetkilisinin verdiği bilgiyi paylaştı ve geminin adının CMA CGM olduğunu bildirdi.
AP'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Malta bayrağı taşıyan geminin İran'a ait Şahid 136 kamikaze dronu'yla hedef alınmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.
Takvim.com.tr bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor:
12.36 Gazze'deki Kızılay sözcüsü: Tıbbi malzeme yüklü 61 kamyonun işgal kontrol noktalarından kuzey Gazze'ye ulaşmasını bekliyoruz.
12.18 Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü "Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde buraya nakledilenleri barındıracak kapasite yok" dedi ve şu açıklamayı yaptı:
Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde yaralıları karşılayacak sağlık tesisi bulunmuyor.
Sektördeki sağlık sistemini kurtaracak daha iyi mekanizmaların bulunması için çalışma talep ediyoruz.
Strip'teki acı verici sağlık durumunda şu ana kadar bir iyileşme yok.
Uluslararası kurumları sağlık sisteminin güçlendirilmesi için yanımızda olmaya çağırdık.
11.14 Filistinli sağlık kaynakları, Cenin şehrinin güneyindeki Katabiye kasabasında işgalcilerle yaşanan çatışmalar sırasında kurşunla vurulan gencin hayatını kaybettiğini bildirdi.
10.47 İşgal güçleri Batı Şeria'da Cenin yakınlarındaki Kabatiye kasabasında bir genci tutukladı. Filistin Kızılayı işgalcinin düzenlediği saldırıda bir Fİlistinlinin gerçek kurşunlarla yaralandığını bildirdi.
10.35 Katil İsrail, Hamas'tan teslim aldıkları çocukların ve kadınların durumunun 'iyi' olduğunu söyledi. Tel Aviv'in doğusunda bulunan tıbbi tesisten yapılan açıklamada, Schneider Hastanesi'ne kabul edilen dördü çocuk ve dördü kadın sekiz tutuklunun durumunun "iyi" olduğu belirtildi. Hastane, "Tıbbi ve psiko-sosyal ekiplerle çevrili, özel ve ayrı bir tesiste aile üyeleriyle birlikteler" dedi.
10.06 Filistin dışişleri bakanlığı, hafta başında Hollanda seçimlerini kazanan aşırı sağcı PVV Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in "ırkçı kışkırtıcı açıklamalarını" kınadı.
07.50 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'in uzaktan insanlı uçağına ateşlenen karadan havaya füzenin düşürüldüğünü duyurdu ve İsrail savaş uçaklarının saldırıya yanıt olarak Lübnanlı Hizbullah'a ait "terörist altyapıya" saldırdığını belirtti.
03:15 GAZZE'DE İNSANİ ARANIN BAŞLAMASIYLA ARDINDAN İLK KEZ KUZEYE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTI
İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.
01:56 İSRAİL, GAZZE'DEN BUGÜN SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN İKİNCİ GRUP ESİRLERİN İSİM LİSTESİNİ ALDI
İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.
Kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esirin bugün serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.
24 Kasım tarihinde yaşananlar...
20.47 Avrupa Birliği: (İsrail'in Gazze'deki saldırılarında) Başta binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyuyoruz.
20.42 İngiliz Bakan Cameron: "Filistin halkının uzun vadeli güvenliği sağlanmadıkça, İsrail güvende olmayacak"
19.19 Terör devleti İsrail, esir değişimi kapsamında 39 Filistinliyi serbest bıraktı.
19.02 Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir, Mısır'da İsrailli istihbarat yetkilileriyle buluştu
18.53 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan İsrailli esirlerden bir kısmının Mısır'a nakledildiği ve İsrail'e teslim edilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği bildirildi.
18.00 İsrail devlet televizyonu KAN: Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esir Mısır tarafına teslim edildi
17.38 Kızılhaç teslim aldığı 13 İsrailliyi Refah Kapısı'na götürüyor.
17.25 Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı
17.00 Gözler esir takası için Ofer Cezaevi önü ve Fefah Sınır Kapısı'na çevrildi.
15.58 HANİYE: İSRAİL YERİNE GETİRDİĞİ SÜRECE ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ
Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece ateşkes ve rehine takası anlaşmasına bağlı kalacaklarını söyledi.
Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye, dört günlük geçici ateşkesin başından bu yana ilk kez açıklama yaptı.
HAMAS'TAN YENİ TEKLİF
14.32 Hamas, "İsrail elindeki bütün Filistinli esirleri serbest bırakırsa biz de elimizdeki İsrailli esir askerleri serbest bırakmaya hazırız." açıklamasında bulundu.
13.46 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen hafta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, 17 Kasım'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Amir Nizar Hayrallah hayatını kaybetti.
Hayrallah, İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği baskın sırasında yaralanmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 231'e, yaralananların sayısı ise yaklaşık 2 bin 900'e yükseldi.
11.43 İsrail ordusunun, çatışmalara insani ara verilen Gazze Şeridi'nde bölgenin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.